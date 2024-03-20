Youtuber Jessica Pettway, Yanlış Teşhis Sonucu Kanserden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Youtuber Jessica Pettway, Yanlış Teşhis Sonucu Kanserden Hayatını Kaybetti

Youtuber Jessica Pettway, Yanlış Teşhis Sonucu Kanserden Hayatını Kaybetti

36 yaşındaki Youtuber Jessica Pettway, 3. evre rahim ağzı kanseri yanlış teşhis edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Geride eşini ve iki küçük çocuğunu geride bıraktı. Pettway, Temmuz 2023'te Instagram'da ölümcül hastalıkla cesurca verdiği mücadeleyi ve yanlış teşhis edildiğini açıklamıştı.

20.03.2024 15:42  Güncelleme: 15:47
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36 yaşındaki Youtuber Jessica Pettway, 3. evre rahim ağzı kanseri yanlış teşhis edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Geride eşini ve iki küçük çocuğunu geride bıraktı.

E! News'in bildirdiğine göre, Yotuber Jessica Pettway, kardeşi Reyni'nin Instagram'da Cuma günü yaptığı bir açıklamaya göre 36 yaşında kanserle verdiği mücadele sonrası yaşamını yitirdi.

Reyni, kardeşinin öldüğünü doğruladı ve 15 Mart'ta yayınladığı bir mesajda yaşadığı acıyı paylaştı.

Reyni, "Bugün doğum günüm ve dileğim, Tanrı'nın seni bu dünyaya geri getirmesi," dedi. "Güzel ablamı 2 gün önce kaybettim ve kalbim hiç bu kadar acı hissetmedi."

YouTube kişiliği olan Pettway, 12 yıllık eşi Michael ile Kailee (10) ve Zoi Lee (üç) adında iki kız çocuğu sahibiydi, Essence'a göre.

Pettway, Temmuz 2023'te Instagram'da ölümcül hastalıkla cesurca verdiği mücadeleyi ve yanlış teşhis edildiğini açıklamıştı. Pettway, platformdaki dokuz aylık ilk paylaşımı olan 31 Temmuz 2023 tarihli gönderisinde takipçileriyle sağlık sorunlarını paylaşmıştı.

Pettway, "Bu fotoğrafları birkaç gün önce çektim ve en sevdiğim fotoğrafım," dedi. "Ne kadar ilerlediğimi görmek beni çok mutlu ediyor, çünkü birkaç ay önce yıkıcı bir haber aldım.

Pettway başlangıçta, rahim fibroidleri olarak yanlış teşhis edildiğini ve Mayo Kliniği'nin bunların rahmin yaygın büyümeleri olduğunu belirttiğini söyledi.

Mayo Kliniği, "Rahim fibroidleri kanser değildir ve neredeyse hiç zaman kansere dönüşmezler," dedi. "Rahim fibroidleri de rahimdeki diğer kanser türleriyle ilişkilendirilmezler,"

Klinik, rahim fibroidlerinin ayrıca leiomyomalar veya miyomlar olarak da adlandırılabileceğini ve "sayı ve boyut bakımından değişebileceğini" belirtti.

Geçmişini geçmişte sosyal medyada bir güç olarak kurmuş olan Pettway, 2013 Kasım ayında başladığı YouTube sayfasında 441 video ile 228.000'den fazla aboneye sahip büyük bir izleyici kitlesi toplamıştı.

Pettway ayrıca, kendini "Compton Bohemian" olarak adlandırarak, tarz, yaşam tarzı ve güzellik alanlarında dijital içerik sunan 151.000'den fazla takipçi topladı.

Hayranlar ve diğer sosyal medya etkileyicileri, Pettway'in ölüm haberinin yayılmasıyla birlikte, hesaplarında başsağlığı mesajı yayınladı.

Ünlü Youtuber Jessica Pettway, yanlış teşhis sonucu kanserden hayatını kaybetti
Ünlü Youtuber Jessica Pettway, yanlış teşhis sonucu kanserden hayatını kaybetti
Ünlü Youtuber Jessica Pettway, yanlış teşhis sonucu kanserden hayatını kaybetti

Instagram, YouTube, Teknoloji, Magazin, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Youtuber Jessica Pettway, Yanlış Teşhis Sonucu Kanserden Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Youtuber Jessica Pettway, Yanlış Teşhis Sonucu Kanserden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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