Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu - Son Dakika
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Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu

07.04.2022 18:00
Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu

Avustralya'da polis ekipleri, uzun süreden bu yana takipte oldukları uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Christian Tachev adlı şahsın, 7.2 milyon sterlin (138 milyon 649 bin TL'lik) uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutması, alay konusu oldu.

Avustralya'da polis ekipleri, uzun süreden bu yana takipte oldukları uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 25 yaşındaki uyuşturucu satıcısı Christian Tachev de gözaltına alındı.

ZULAYI KOYDUĞU YERE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, Tachev'in zulaladığı uyuşturucuları bulmak için ormanlık alana götürdü. Uyuşturucuları sakladığı yeri bulması istenen Tachev, bir türlü uyuşturucuların yerini bulamadı.

138 milyon 649 bin TL'lik uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu

ALAY KONUSU OLDU

Polis ekipleri daha sonra uyuşturucuların saklandığı yeri tespit ederek, uyuşturuculara el koydu. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından alay konusu haline gelen Tachev ise çıkarıldığı mahkemece 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tachev'in uyuşturucu satıcılığı suçundan birçok kaydı olduğu öğrenildi.

138 milyon 649 bin TL'lik uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
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Uyuşturucu, Avustralya, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu - Son Dakika


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