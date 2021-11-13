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Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi - Son Dakika

Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi

13.11.2021 12:42
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi

2004 bu yana ABD askerlerinin karşılaştığı ve Pentagon raporlarına da geçen Tanımlanamayan Uçan Cisim'lerle (Unidentified Flying Object -UFO) ilgili ABD'den tüyleri diken diken eden bir ima geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, UFO'larla ilgili değerlendirmeleri arasında "Dünya dışı varlıklar" olma ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

Tüm dünyanın merakla takip ettiği "Uzaylılar gerçekten de var mı?" sorusuyla ilgili dikkat çeken günler yaşanıyor. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, 'Uzaydaki Geleceğimiz' adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, 2004 yılından bu yana Pentagon raporlarına yansıyan UFO'ların uzaylılar olabileceği imasında bulundu.

UFO'LARA DAİR ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

Sputnik'in haberine göre Haines, Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen etkinlikte yıllardır komplo teorilerine konu olan ve Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı görüntülerle varlığını kabul ettiği UFO'lara dair değerlendirmeler yaptı.

UZAYLILARIN VARLIĞINI REDDETMEDİ

Haines, NASA Başkanı Bill Nelson, önde gelen uzman Prof. Avi Loeb ve dünyanın en zengin ikinci adamı Jeff Bezos'un da katıldığı etkinlikte dünya dışı zeki yaşamın varlığı ihtimalini dışlamayan ifadeler kullandı. Kongre ve diğerlerinin endişe duyduğu ana konuların, uçuş endişeleri ve karşı istihbarat güvenliği olduğunu belirten Haines, bu endişeler arasında 'dünya dışından gelebilecek şeylerin' de olduğunu söyledi.

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KALICI BİR OFİS KURULMASI PLANLANIYOR

Haines, UFO'ların düzgün bir şekilde soruşturulabilmesi için daha iyi raporlama yapılarının benimsenmesi gerektiğini kaydetti. ABD'li yetkililerin bu olayları araştırmak için kalıcı bir ofis kurma sürecinde olduğu düşünülüyor.

"ANALİZLERİMİZİ DERİNLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Pentagon'un görüntülediklerine ilişkin Haines, "Bunların her birini belirlediğimiz çeşitli kategorilerde ayıramayacağımızdan oldukça emindik, zira açıkçası bununla ilgili hiçbir şey anlayamadık" ifadelerini kullandı.

Bilgi toplamada teknik altyapıyı geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Haines, "Ve bu alanlardaki analizimizi derinleştirmemiz gerekiyor ve bu, istihbarat çalışmalarımıza yaklaşımımız açısından sizi şaşırtmayan bir durum" diye konuştu.

Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi

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Son Dakika Dünya Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi - Son Dakika Dünya


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