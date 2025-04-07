İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler - Son Dakika
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Dünya

İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler

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Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Kamer Kasım, ABD'nin ithal ürünlere ek vergi kararının arkasındaki gerekçeleri sıraladı. Çin'in başlıca etmen olduğuna dikkat çekerek müttefiklerinden de ABD'ye büyük tepkinin olduğunu belirten uzman isim, otomotiv sektörüne dikkat çekti.

07.04.2025 15:02
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ABD'nin son dönemde aldığı ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran ithal ürünlere ek vergi kararları para piyasalarını derinden etkiledi. Para piyasalarında adeta felaket yaşanıyor. Amerikan dolarıyla birlikte kıymetli madenlerde de yaşanan keskin düşüş dünyanın bir numaralı gündemi oldu.

Uzman isim, ABD'nin dünyayı sarsan kararının arkasında gerçekleri anlattı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamer Kasım Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Küresel siyaset ve ekonomi üzerinde ciddi etkilere neden olan ABD'nin yeni vergi hamlesinin siyasi değil, daha çok ekonomik temellere dayandığını belirtti. Ayrıca, ABD'nin otomotive getirdiği %25 verginin Kanada ve Meksika'yı da kapsadığını vurguladı. Türkiye'nin önündeki fırsatları sıraladı.

Prof. Dr. Kasım açıklamalarına şöyle devam etti: Trump'ın ilave vergi kararları siyasi değil daha çok ekonomik kaynaklı. Yabancı ülkeler ABD'ye ne kadar tarife uyguluyorsa ABD en az onun yarısı kadar tarife uyguladı. ABD'nin otomotive getirdiği %25 vergi Kanada ve Meksika'yı da kapsıyor. Ek vergilerin en önemli amaçlarından biri Çin'e karşı ticaret açığını kapatmak. Ancak kararlar Avrupa Birliği'nden ve özellikle Fransa'dan çok sert tepki aldı.

Videonun tamamını bu linkten izleyebilirsiniz

İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler

Kamer Kasım, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 263471+×÷:
    Trump ergileri arttırmakla aslında içeride fed başkanı powel e mesaj verdi...vergi düzenlemesinin abd ekonomisinde resesyon( durgunluk ve ekonomi de daralma )yaratacağını en iyi bilen kişi powel..trump geldiğinden beri powel a faiz indirmesi gerektiğini söyleyip durdu..Powel devamli enflasyon bahanesi ile reddetti faiz indirimini..trump da madem öyle buyur diyerek rest çekti ve tüm dünya yı kasıp kavuran bu adımı attı...bu fırtina uzun bir zaman sürdürülemez nitelikte bir durum..ya trump geri adım atacak ya powel inadindan vazgeçip faiz indirimine gidecek veya erkeklik bende kalsın deyip büyük ihtimal istifa edecek ... 2 0 Yanıtla
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