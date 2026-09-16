Vance: Orta Doğu dış politikamız İsrail'e tabi olamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vance: Orta Doğu dış politikamız İsrail'e tabi olamaz

Vance: Orta Doğu dış politikamız İsrail\'e tabi olamaz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İsrail ile önemli bir ortaklık yürüttüğünü ancak dış politikasını İsrail'in çıkarlarına tabi hale getirmemesi gerektiğini söyledi. Vance, NATO ile ilişkileri örnek göstererek Orta Doğu dış politikasının İsrail Devleti'ne tabi olamayacağını belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İsrail ile önemli bir ortaklık yürüttüğünü ancak Washington'ın dış politikasını İsrail'in çıkarlarına tabi hale getirmemesi gerektiğini belirterek, "Orta Doğu dış politikamızın, İsrail Devleti'ne tabi olmasına izin veremeyiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD merkezl, All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg podcastinin dün yayımlanan bölümünde, ABD-İsrail ilişkileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı konusunda ABD'nin önemli ortaklarından biri olduğunu belirten Vance, buna karşın iki ülkenin her konuda aynı görüşte olmadığını söyledi.

Vance, Trump'ın Amerikan halkının çıkarları ile İsrail hükümetinin çıkarlarının farklı olduğunu düşündüğü durumlarda Netanyahu'dan ayrışmaya istekli olduğunu savundu.

ABD-İsrail ilişkilerinin "Amerikan çıkarları" temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Vance, "Belirli bir politikanın Amerika'nın çıkarına olup olmadığı konusunda konuştuğunuzda ve buna odaklandığınızda, Amerikan halkının onlar için mücadele ettiğinizi bilmesini sağlarsınız" diye konuştu.

Vance, ABD'nin NATO ile ilişkisini de İsrail ile ilişkisine benzeterek, "NATO'da çok sayıda önemli ilişkimiz ve önemli ortaklıklarımız var. Ancak bu, Avrupa dış politikamızı NATO'ya tamamen tabi hale getireceğimiz anlamına gelmiyor. Aynı şekilde Orta Doğu dış politikamızın da İsrail Devleti'ne tabi olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin gerektiğinde ortaklarıyla çalışması, gerektiğinde ise anlaşmazlığa düşmesi gerektiğini belirten Vance, "Anlaşmazlığa düştüğümüzde anlaşmazlığa düşeceğiz ve Amerika'nın çıkarlarını takip edeceğiz. Rasyonel bir dış politikaya sahip olmanın tek yolu bu" dedi.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, İsrail, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vance: Orta Doğu dış politikamız İsrail'e tabi olamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

14:50
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:02:52. #7.12#
SON DAKİKA: Vance: Orta Doğu dış politikamız İsrail'e tabi olamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement