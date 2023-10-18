 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Varşova'da hırsızlık yapan kişi cansız manken taklidiyle yakalandı - Son Dakika

Varşova'da hırsızlık yapan kişi cansız manken taklidiyle yakalandı

Son Güncelleme: 18.10.2023 19:27

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir alışveriş merkezinde hırsızlık yapan 22 yaşındaki şüpheli, cansız manken taklidi yaparak iş yerlerine girdi. Şüpheli, kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerinden hırsızlık yaparken, bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Polonya'nın başkenti Varşova'da alışveriş merkezinde "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.

İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Polonya, Suç, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Varşova'da hırsızlık yapan kişi cansız manken taklidiyle yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
20:57 ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı
20:25 Ayağı kayıp yere düşen Carloz Tevez'in kafasına 10 dikiş atıldı
20:17 ''Sinan Aygün'' sorusuna sinirlenen Akşener, gazeteciyi azarladı: Bundan sonra görüştüğüm her kişi için, ''İzin veriyor musunuz?'' diye soracağım
19:30 ABD, Gazze'ye insani yardım sağlanması için yapılan "çatışmalara ara verme" çağrısını veto etti
19:04 Son kararı başkan verecek! Arda Güler İtalyan devine imzayı atıyor
18:57 Erdoğan'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Soykırım derecesine varan saldırının faillerini lanetliyorum
18:57 Suudi Arabistan Lübnan'da bulunan vatandaşlarını uyardı: Derhal ülkeyi terk edin
18:26 İsrail, Gazze'de mülteci kampındaki camiye saldırdı
18:26 Türkiye'deki İsrail vatandaşları ülkeden ayrılıyor
18:13 İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Hitler'i övdü: Rahmetle anıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 21:23:22. #1.12#
SON DAKİKA: Varşova'da hırsızlık yapan kişi cansız manken taklidiyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement