Venedik'te Giriş Ücreti Uygulaması Deneme Aşamasını Tamamladı - Son Dakika
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Venedik'te Giriş Ücreti Uygulaması Deneme Aşamasını Tamamladı

Venedik\'te Giriş Ücreti Uygulaması Deneme Aşamasını Tamamladı

İtalya'nın Venedik kentinde, kitlesel turizmin etkilerinden korunmak amacıyla başlatılan 5 euro 'ayakbastı ücreti' uygulamasının deneme aşaması sona erdi. Deneme sürecinde turist sayısında bir fark yaratmayan uygulama, gelecek seneden itibaren kalıcı olarak hayata geçirilecek. Giriş ücretlerinin yoğun dönemde artırılması ve kente girişlerin sınırlandırılması gibi önlemler de düşünülüyor.

15.07.2024 13:43
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Övgü Pınar/ Roma

İtalya’nın Venedik kentinde, kitlesel turizmin etkilerinden korunmak amacıyla başlatılan 5 euro “ayakbastı ücreti” uygulamasının deneme aşaması sona erdi.

Venedik belediyesi yıllardır tartışılan giriş ücreti projesini geçen Nisan ayında başlatmıştı. 25 Nisan-14 Temmuz tarihleri arasında hafta sonu gibi yoğun olması beklenen 29 gün belirlenmiş ve bu günlerde kent merkezine günübirlik girişler ücrete bağlanmıştı.

Yerel basının hesaplamasına göre, bu dönemde ücretten muaf olanlar dışında yaklaşık 440 bin kişi kente günübirlik giriş yaptı ve toplamda 2.2 milyon euro civarı gelir elde eldildi.

5 euro’luk giriş ücretini, belirlenen tarihlerde saat 08.30 ile 16.00 arası Venedik’e giden ancak burada konaklamayan ziyaretçiler ödedi. 14 yaş altındaki çocuklar, bölge sakinleri ya da kentte çalışanlar ve eğitim alanlar gibi bazı kategoriler ücretten muaf tutuldu. Ayrıca Venedik’teki oteller gibi konaklama tesislerinde kalanlar da zaten bir turizm vergisi ödedikleri için kente giriş ücreti ödemedi.

Öte yandan ücretten muaf grupların da bir platform üzerinden kayıt yaptırmak ve kentteki kontrol noktalarında belge sunmak zorunda kalması işleyişle ilgili karmaşıklığa ve tepkilere neden oldu. Uygulamanın özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal ettiğini savunanlar da var.

Kent sakinlerinin kurduğu bazı dernekler de giriş ücretinin Venedik’i bir eğlence parkına dönüştürdüğü ve esas sorunları çözmekten uzak olduğu gerekçesiyle uygulamaya karşı çıkıyordu.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, "Giriş ücretinin amacı şehri sakinler, burada çalışanlar, öğrenciler ve turistler için yaşanabilir kılmak" derken basındaki haberlere göre deneme döneminde turist sayısı açısından bir fark yaratmadı.

Kalıcı hale gelebilir

Haber sitesi Il Post, uygulamanın “Turistlerden kaynaklanan kalabalığın azaltılması açısından ne gibi avantajlar getirebileceği belli değil. Veriler, ödemenin öngörülmediği diğer dönemlere benzer seviyede yuksek bir turist akışını doğruluyor” diye yazdı.

Günübirlik ziyaretçilerden alınan ücretin ne şekilde harcanacağı da sorgulanıyor. Belediye kent halkına vergi kolaylıkları, kitlesel turizmin etkisini azaltacak kentsel yatırımlar gibi vaatlerde bulunsa da henüz bu konuda net bir proje yok.

Belediye Başkanı Brugnaro da deneme aşamasında karşılaştıkları bazı zorlukları kabul etti ve “Bunları adım adım aşmaya çalışacağız" dedi.

Giriş ücreti uygulamasının dün sona eren deneme aşamasının ardından gelecek seneden itibaren kalıcı olarak hayata geçirilmesi planlanıyor. İtalya basınına göre gelecekte giriş ücretleri yoğun dönemde iki katına çıkabilir, ayrıca turist sayısının zirve yaptığı günlerde kente girişler sınırlandırılabilir.

1950’lerin başında 175 bin olan Venedik nüfusu, 2022’de “kritik eşik” olarak adlandırılan 50 binin altına inmişti. Kente günübirlik ziyaretçiler de dahil yılda 30 milyona yakın turistin gittiği hesaplanıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Venedik'te Giriş Ücreti Uygulaması Deneme Aşamasını Tamamladı - Son Dakika

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