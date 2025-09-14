Venezuela-ABD Gerilimi Tırmanıyor - Son Dakika
Dünya

Venezuela-ABD Gerilimi Tırmanıyor

14.09.2025 11:30
ABD savaş gemisinin Venezuelalı balıkçılara müdahalesi, iki ülke arasındaki askeri gerilimi artırdı.

(ANKARA) - Venezuela, ABD savaş gemisinin, ülkenin özel ekonomik bölgesinde 9 balıkçıyı taşıyan tekneye 8 saat boyunca yasa dışı şekilde "işgal ettiğini" açıkladı. Olay, Karayipler'deki askeri gerilimi artırırken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro sınır ve deniz güvenliğini güçlendirdi; ABD ise Porto Riko'ya 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "9 mütevazı ve zararsız balıkçıyı taşıyan teknenin, 12 Eylül Cuma günü ABD savaş gemisi USS Jason Dunham (DDG-109) tarafından durdurulduğunu" bildirdi. Açıklamada, "Savaş gemisi, 18 silahlı personel konuşlandırdı ve küçük, zararsız tekneye binip sekiz saat boyunca işgal etti" denilerek, olay "aşırı askeri güç kullanılarak yapılan doğrudan bir provokasyon" olarak nitelendirildi. Bu durum Karakas ile Washington arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Bu gelişme, geçen hafta Karayipler'de ABD tarafından gerçekleştirilen ve 11 Venezuelalının öldüğü, bir teknenin batırıldığı askeri operasyonun ardından yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, kanıt sunmadan teknenin uyuşturucu taşıdığı iddiasında bulundu.

Trump'tan Maduro'ya suçlama

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ölen Venezuelalıları, "Tren de Aragua uyuşturucu teröristleri" olarak nitelendirirken, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun "Venezuela'nın meşru başkanı olmadığını" söyledi. Trump yönetimi de Maduro'yu Tren de Aragua ile ilişkilendirdi.

Venezuela, suçlamaları reddetti

Venezuela ise bu iddiaları reddetti. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, "ölenlerin hiçbirinin, 'Washington'un iddia ettiği gibi' Tren de Aragua çetesinin üyesi olmadığını" vurguladı. Cabello, "11 kişiyi öldürdüklerini açıkça itiraf ettiler. Soruşturmalarımız, kurbanların uyuşturucu kaçakçısı olmadığını gösteriyor. Vatandaşlardan oluşan bir gruba karşı öldürücü güç kullanılarak cinayet işlendi" dedi.

Öte yandan, ABD istihbarat kurumları, Venezuela hükümeti ile uyuşturucu kaçakçıları arasında herhangi bir koordinasyon belirtisi bulunmadığını açıkladı.

Maduro, sınır ve deniz güvenliğini güçlendirdi

Maduro, Kolombiya sınırı boyunca önceki asker takviyelerini güçlendirerek, 284 "cephe hattı" noktasına asker, polis ve sivil milislerin konuşlandırıldığını duyurdu. Maduro, Venezüella'nın sularını savunmaya hazır olduğunu belirterek, "Gerekirse silahlı bir mücadeleye hazırız" dedi.

ABD savaş uçakları, "uyuşturucu kartellerine karşı" konuşlandırıldı

ABD de güney Karayipler'deki askeri varlığını arttırarak, savaş gemileri gönderdi ve Porto Riko'ya 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdı. Bu uçakların, uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlar yürütmek amacıyla konuşlandırıldığı belirtildi. Bu gelişme, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile üst düzey bir ABD generalinin Porto Riko'ya yaptığı ziyaretten sonra yaşandı.

Kaynak: ANKA

10:38
