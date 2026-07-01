Venezuela'da 3 Yaşındaki Çocuk Depremden 6 Gün Sonra Kurtarıldı

(ANKARA) - Venezuela'da geçen hafta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından enkaz altında kalan 3 yaşındaki bir çocuk, felaketten altı gün sonra sağ olarak kurtarıldı.

Ürdünlü arama kurtarma ekipleri, Klieber Morán adlı 3 yaşındaki çocuğun La Guaira eyaletindeki enkazdan depremden 6 gün sonra canlı çıkarıldığını açıkladı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez de kurtarma operasyonunu doğrulayarak, çocuğun kurtarılışının bir umut kaynağı olduğunu söyledi. Ürdün Sivil Savunma Teşkilatı, Klieber'e olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını, ardından hastaneye kaldırıldığını ve hayati bulgularının iyi olduğunu bildirdi.

Ülkedeki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e yükselirken, 10 binden fazla kişi yaralandı, on binlerce kişiden ise hala haber alınamıyor. NASA'nın uydu verilerine dayanan ilk değerlendirmesine göre depremler yaklaşık 58 bin 870 binaya zarar verdi.

ULUSLARARASI EKİPLER ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yerli ve yabancı ekiplerin arama çalışmalarına devam ettiğini belirten Rodríguez, La Guaira ve diğer eyaletlerde geçici barınma merkezlerinin hizmet vermeye başladığını ifade etti. ABD, Meksika ve çok sayıda ülkeden gelen uluslararası arama kurtarma ekipleri eğitimli köpekler ve ağır iş makineleriyle enkaz altında yaşam belirtisi aramayı sürdürüyor.

BM Sözcülüğü de dün Venezuela'ya 47 tonluk insani yardım malzemesi ulaştığını, sevkiyatta acil sağlık kitleri, güvenli doğum ve yenidoğan bakımı ekipmanları ile hastalıkların önlenmesine yönelik malzemelerin yer aldığını açıkladı.

BM'DEN YARDIM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM), bölgede on binlerce kişinin acilen gıda ve barınma yardımına ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bölgede gıda kıtlığının yaygınlaştığını, temel hizmetlerin çöktüğünü ve iletişim altyapısının büyük ölçüde devre dışı kaldığını açıkladı. Kurum, yardım ulaştırılmasındaki güçlükler nedeniyle toplumsal gerilimin arttığı uyarısında bulundu.

UNHCR, gelecek altı ay boyunca depremden etkilenen 30 bin kişiye koruma, temel yardım malzemeleri ve geçici barınma desteği sağlayabilmek için ilk etapta 15 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı ve uluslararası destek çağrısında bulundu.