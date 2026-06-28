Venezuela'da Deprem Faciası: 1430 Ölü - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Faciası: 1430 Ölü

28.06.2026 10:27
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Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 1430'a yükseldi, uluslararası yardım çalışmaları hızlandı.

(ANKARA) - Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışırken, ağır iş makinelerinin yetersizliği ve artçı sarsıntıların çalışmaları güçleştirdiği belirtiliyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 ülkenin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini ve 2 bin 741 yabancı kurtarma görevlisinin ülkeye ulaştığını bildirdi. Rodríguez, acil duruma ortak müdahale edebilmek için ekiplerin entegre şekilde çalışmaya başladığını ifade etti.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez ise 21 ülkeden gelen 2 bin 242 kurtarma görevlisinin sahada görev yaptığını açıkladı. Rodriguez, iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a, yaralı sayısının 3 bin 238'e yükseldiğini ve 3 bin 142 ailenin evlerini kaybettiğini bildirdi.

ULUSLARARASI YARDIM AKIŞI HIZLANDI

ABD medyasında yer alan haberlere göre, bir ABD'li yetkili, Venezula'nın başkenti Karakas yakınlarındaki uluslararası havalimanının pistlerinden birinin yeniden hizmete açıldığını ve bunun uluslararası yardım sevkiyatındaki önemli bir darboğazı ortadan kaldırdığını söyledi.

Ayrıca çok sayıda ülke, insani yardım malzemeleri ile uzman arama kurtarma ekiplerini Venezuela'ya gönderdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA KRİTİK GÜNLER

Venezuela medyasında yer alan haberlere göre uzmanlar, enkaz altında kalanların sağ kurtarılma ihtimalinin ilk 72 saatte en yüksek seviyede olduğunu, ancak ilk 5-6 gün içinde de mucize kurtuluşların yaşanabildiğini belirtiyor.

ARTÇI SARSINTILAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Venezuela medyasına konuşan Kızılhaç'ın Amerika Bölgesi Direktörü Loyce Pace, art arda yaşanan artçı depremlerin arama kurtarma çalışmalarını ciddi şekilde olumsuz etkilediğini söyledi. Pace, "Sahadaki ekibimle her telefon görüşmem sırasında yeni sarsıntılar yaşanıyor. Bunlar oldukça sürekli ve son derece korkutucu. Bu nedenle ekiplerimiz hasarı tespit etmek veya yardım ulaştırmak için bu bölgelere girerken çok dikkatli olmak zorunda kalıyor" dedi.

Venezuelalı yetkililer, iki büyük depremin ardından şu ana kadar en az 430 artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

Öte yandan, ülkede uzun yıllardır yaşanan sağlık sistemi sorunları nedeniyle hastanelerin yaralılara müdahalede yetersiz kaldığı iddia ediliyor, yakınlarından haber bekleyen ailelerin, ağır iş makinelerinin yetersizliğinden şikayet ettiği, arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlemesine yönelik tepkilerinin giderek arttığı dile getiriliyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Doğal Afet, Venezuela, 3. Sayfa, Politika, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'da Deprem Faciası: 1430 Ölü - Son Dakika

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