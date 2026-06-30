VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1719'a yükseldiği, yaralı kişi sayısının ise 5 bin 34 olduğu bildirildi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 1719'a, yaralı sayısının ise 5 bin 34'e ulaştığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Venezuela'da Depremde Ölü Sayısı 1719'a Yükseldi - Son Dakika
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