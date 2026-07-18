Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 5,069'u Buldu - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 5,069'u Buldu

Venezuela\'daki Depremler: Ölü Sayısı 5,069\'u Buldu
18.07.2026 13:17
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Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 139 artarak 5,069'a yükseldi. Yaralı sayısı 16,740'ta sabit.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 139 artarak 5 bin 69'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 139 artarak 5 bin 69'a ulaştığını, yaralı sayısında bir artış yaşanmadığını ve sayının 16 bin 740'ta sabit kaldığını duyurdu.

Açıklanan güncel verilere göre, ana depremlerin ardından bölgede şu ana kadar kaydedilen artçı sarsıntı sayısı ise 1331'e ulaştı.

Kaynak: DHA

Venezuela, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 5,069'u Buldu - Son Dakika

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