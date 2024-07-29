Venezuela Devlet Başkanı Maduro, seçimleri kazandı

Dünya

(ANKARA) - Venezuela'da dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) açıklamasına göre Nicolas Maduro, yüzde 44 oy alan rakibi Edmondo Gonzalez'e karşı yüzde 51 oy alarak yeniden kazandı. Muhalefet ise 30 bin sandığın hala açılmadığını; Konsey'in, oyların yalnızca yüzde 30'unu açıkladığını belirterek, kendi verilerine göre seçimi yüzde 70 oyla Gonzalez'in kazandığını ileri sürüyor.

Ulusal Seçim Konseyi'nin açıklamasına göre, Venezuela'da Nicolas Maduro, bir kez daha Venezuela Devlet Başkanı seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasında yaşanan 6 saatlik gecikme endişeleri arttırırken Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Elvis Amoroso, bu gecikmenin seçim kurumunun veri yayınlama sistemine yapılan bir saldırıdan kaynaklandığını açıkladı.

Maduro, yüzde 51 alarak tekrar seçildi

Bu gecekmenin ardından Konsey, Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak kazandığını, rakibi Edmundo González'in ise oyların yüzde 44'ünü aldığını açıkladı. Konsey, oyların yaklaşık yüzde 80'inin sayıldığını bildirirken, Maduro'nun, González'in 4,4 milyon oyuna karşılık 5 milyondan fazla oy aldığını belirtti. Maduro, zaferini ilan etmek için yaptığı konuşmada, "Ben Nicolás Maduro Moros, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin yeniden seçilen başkanıyım... Demokrasimizi, hukukumuzu ve halkımızı savunacağım" ifadelerini kullandı.

Muhalefetten seçim sonuçlarına itiraz

Konsey'in bu açıklamsına karşın muhalefet seçim sonuçlarına itiraz ediyor. Ana muhalefet lideri María Corina Machado, muhalefetin her eyalette kazandığını iddia ederek, açıklanan sonucu, "Venezuela'nın yeni bir başkanı var ve o da Edmundo Gonzalez. Biz kazandık ve tüm dünya bunu biliyor" diyerek reddetti.

Machado, kendi verilerine göre Gonzalez'in oyların yüzde 70'ini aldığını söyleyerek, Ulusal Seçim Konseyi'nin sonuçların yalnızca yüzde 30'unu açıkladığını ve ülke genelinde 30 bin sandığın hala resmi olarak kayda geçmediğini belirtti. Machoda bu sandıklarda önde olduklarını dile getirdi ve kazandıklarını ileri sürdü. Buna göre, Machado, resmi sonuçları açıklanıncaya kadar Maduro'nun zaferini tanımayacaklarını söyledi. Basın toplantısına katılan Gonzalez de seçim sırasında kuralların ihlal edildiğini iddia etti.

Maduro'nun zaferine karşı bölgedeki pek çok ülke endişeli

Seçim süreci boyunca, Maduro hükümetinin Venezuela'daki Yüksek Mahkeme de dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarını kontrol etmesi, muhalefette adil bir seçimin olmayacağına dair endişelere sebep olmuştu. Geçmişte de oylara hile karıştırmakla suçlanan Maduro yönetimine karşı muhalefet başta olmak üzere pek çok Venezuelalı, Maduro yönetiminin seçime tekrar hile karıştırdıklarını iddia ederek seçim sonucuna tepki gösterdi. Pek çok Venezuelalı vatandaş, sokaklara çıkıp durumu protesto etti.

ABD'den "Venezuela halkının iradesinin tanınmadığına" ilişkin açıklama

Maduro başkanlığındaki iktidarı sona erdirmek için bir araya gelen muhalefeti hayal kırıklığına uğratan sonuca karşı, bölgedeki bazı devletler de itiraz etti.

Seçimin şeffaflık politikasına dayalı yürütülmediğini dile getiren ABD, Şili, Kolombiya ve İspanya, "Venezuela halkının iradesinin tanınmadığını" vurguladı.

Buna göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hükümetin, "Açıklanan sonucun, Venezuela halkının iradesini ya da oylarını yansıtmadığına dair ciddi endişeleri" olduğunu söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda, "ABD, bugünkü tarihi başkanlık seçimlerinde sesini duyuran Venezuela halkının yanındadır, Venezuela halkının iradesine saygı gösterilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki bazı ülkeler ise Maduro'nun zaferinden mutlu

Küba, Nikaragua, Bolivya ve Hondorus devlet başkanları, sonuçtan dolayı mutluluklarını dile getirirken Maduro'ya tebriklerini iletti. Meksika ve Brezilya ise, seçim sonucuna karşı sessizliklerini koruyorlar.