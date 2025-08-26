Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek

Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek
26.08.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararı almasının ardından Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınır geçişlerini güvence altına almak amacıyla Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polisin konuşlandırılacağını duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polis konuşlandırma kararı aldı.

VENEZUELA, KOLOMBİYA SINIRINA 15 BİN GÜVENLİK GÜCÜ YERLEŞTİRECEK

Sınırdaki Zulia ile Tachira eyaletlerine güvenlik güçleri konuşlandırma kararı İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello tarafından duyuruldu. Cabello, kadın ve erkeklerden oluşan 15 bin kişilik asker ile polis konuşlanmasına kısa sürede başlayacaklarını vurgulayarak, "Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz" dedi.

Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek

"HİÇBİR YASA DIŞI FAALİYETE İZİN VERİLMEYECEK"

Cabello, sınırda hiçbir yasa dışı faaliyete izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Ülkenin her yerinde birliklerimiz var; görev neyse onu yapıyorlar. Verilecek yanıt, Venezuelalıların barışını ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu, herhangi bir olasılığa hızlı şekilde karşılık vermek için etkili bir muharip birliktir." dedi.

"UYUŞTURUCUYLA KÖKTEN MÜCADELE EDİYORUZ"

Cabello, son dönemde yapılan uyuşturucu operasyonları ile ilgili değerlendirmesinde ise "Operasyonlarda 480'den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025'te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu. Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladığı aktarılmıştı.

Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti. CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararının alındığını belirtmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin tutuklanması için hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Petro, 20 Ağustos'taki açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası işgalinin bölgeyi " Suriye'ye dönüştürebileceği" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kolombiya, Venezuela, Güvenlik, Politika, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Ali Koç’a dişli rakip Resmen aday oldu Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Diyarbakır’da bir daire korkutan patlama: 1’i ağır, 4 yaralı Diyarbakır'da bir daire korkutan patlama: 1'i ağır, 4 yaralı
CHP’den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Hasan Şaş, Barış Alper yollanırsa alınması gereken 60 milyon euroluk yıldızı açıkladı Hasan Şaş, Barış Alper yollanırsa alınması gereken 60 milyon euroluk yıldızı açıkladı
9 yaşındaki öz kızına ve çocukları taciz ettiğini itiraf şahıs böyle yakalandı 9 yaşındaki öz kızına ve çocukları taciz ettiğini itiraf şahıs böyle yakalandı
Donald Trump: Savunma Bakanlığı’nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum Donald Trump: Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için ’trajik kaza’ dedi Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi

15:45
Hakem Kurulu onayladı İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
17:01
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 18:19:51. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.