Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek

Güney Amerika ülkesi Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polis konuşlandırma kararı aldı.

VENEZUELA, KOLOMBİYA SINIRINA 15 BİN GÜVENLİK GÜCÜ YERLEŞTİRECEK

Sınırdaki Zulia ile Tachira eyaletlerine güvenlik güçleri konuşlandırma kararı İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello tarafından duyuruldu. Cabello, kadın ve erkeklerden oluşan 15 bin kişilik asker ile polis konuşlanmasına kısa sürede başlayacaklarını vurgulayarak, "Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz" dedi.

"HİÇBİR YASA DIŞI FAALİYETE İZİN VERİLMEYECEK"

Cabello, sınırda hiçbir yasa dışı faaliyete izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Ülkenin her yerinde birliklerimiz var; görev neyse onu yapıyorlar. Verilecek yanıt, Venezuelalıların barışını ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu, herhangi bir olasılığa hızlı şekilde karşılık vermek için etkili bir muharip birliktir." dedi.

"UYUŞTURUCUYLA KÖKTEN MÜCADELE EDİYORUZ"

Cabello, son dönemde yapılan uyuşturucu operasyonları ile ilgili değerlendirmesinde ise "Operasyonlarda 480'den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025'te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik" ifadelerini kullandı.