Hindistan'da dünyaya gelen kafadan yapışık ikiz buzağı, sıra dışı görüntüsü nedeniyle çevrede büyük merak uyandırdı. Hayvanın doğumunun ardından bazı vatandaşlar bu durumu dini bir işaret olarak yorumlayarak buzağıyı kutsal kabul etti. Bu nedenle çok sayıda kişi buzağıyı görmek için bulunduğu yere gelmeye başladı.
Yaşanan yoğun ilgiyi fırsata çeviren hayvanın sahibi ise buzağıyı farklı şehirlerde gezdirmeye başladı. Sahibinin, insanların buzağıyı görmesi için para aldığı ve bu şekilde gelir elde ettiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Vicdanınız kurusun: Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı - Son Dakika
