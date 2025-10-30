Vietnam'da Sel Felaketi: 10 Ölü - Son Dakika
Vietnam'da Sel Felaketi: 10 Ölü

30.10.2025 11:31
Vietnam'da şiddetli yağışlar 10 can aldı, 8 kişi kayboldu, 128 bin ev sular altında kaldı.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu, şiddetli yağış ve sellerin Vietnam'ın orta kesimindeki birkaç ilde 10 kişinin yaşamını yitirmesine, 8 kişinin kaybolmasına ve 22 kişinin yaralanmasına neden olduğunu duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; 128 binden fazla ev sular altında kaldı ve 120'den fazla ev hasar gördü. Ayrıca selin yaklaşık 4 bin 300 hektarlık pirinç ve diğer mahsulleri sular altında bıraktığı, 650 hektarlık meyve ağaçlarına zarar verdiği, 16 bin 300'den fazla çiftlik ve kümes hayvanının ölümüne de yol açtığı belirtildi.

KURTARMA OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Yetkililer, kurtarma operasyonlarının sürdüğünü, şiddetli yağışların yol açtığı hasarın değerlendirdiğini ve etkilenen bölgelere acil yardım sağlandığını aktardı.

Kaynak: DHA

