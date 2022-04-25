Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası - Son Dakika
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Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası

25.04.2022 15:48
Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada Batı'ya yüklenirken, ABD ve Batı'da görevli kişilerin Rus gazetecileri öldürme girişiminin önlendiğini ileri sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, bugün, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ünlü Rus gazetecilerden birine yönelik suikastı engellediğini açıklarken, CIA de dahil Batılı istihbarat servislerinin Kiev'e Rus gazetecileri öldürmeye gönderdiğini öne sürdü.

"ÜNLÜ BİR RUS GAZETECİYİ ÖLDÜRECEKLERDİ"

Rusya Başsavcılığı çalışanlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Putin, "Bu sabah FSB birimleri, ünlü Rus gazetecilerden birine saldırmayı ve onu öldürmeyi planlayan terör grubunun faaliyetlerini önledi. Elbette şimdi bunu reddedecekler fakat bulgular ve kanıtlar çürütülemez nitelikte" dedi.

Putin, Batı'nın Rusya'yı içeriden yok etmeye çalıştığını ancak bu tür girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Putin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nı da suçladı.

NATO'YU TEHDİT ETMİŞTİ

Interfax haber ajansı, milliyetçi bir grubun üyelerinin Rus yetkililer tarafından gözaltına alındığını söyledi. Ukraynalı casusların emriyle hareket eden grubun Rus gazeteci Vladimir Solovyev'i hedef aldığı iddia edildi.

Ancak Reuters'ın haberine göre, Putin, konuyla ilgili herhangi bir kanıt sunmadı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya devlet televizyonunda konuşan gazeteci Vladimir Solovyov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin Avrupa hatta dünyayı kapsayacak yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek NATO'yu tehdit etmişti.

Putin, ayrıca, Batı medyasına 'Rusya karşıtı propaganda' yapmakla suçladı.

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