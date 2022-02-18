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Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor! - Son Dakika

Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!

18.02.2022 19:35

Rusya Devlet Başkanı Putin, en güvendiği isimlerden biri olan Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Vasiliy Çupriyan'dan Donetsk ve Lugansk'tan gelecek sığınmacıları kabul etmek için Ukrayna sınırında bulunan Rostov Bölgesi'ne gitmesini istedi.

Uzun bir süredir devam eden Rusya- Ukrayna krizinde gerilim başka bir boyuta evriliyor. Son dönemde ABD'nin sert mesajları ve Rusya'nın "Saldırıda bulunmayacağız" açıklamalarının gölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir talimat geldi.

SIĞINMACILARIN KABULÜ İÇİN BÖLGEYE GİDECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Vasiliy Çupriyan'a Donetsk ve Lugansk'tan gelecek sığınmacıların kabulü için Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne gitme talimatı verdiğini açıkladı.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Son Dakika Dünya Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor! - Son Dakika Dünya


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