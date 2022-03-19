Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı! - Son Dakika
Üye Girişi

Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!

19.03.2022 17:22

Rus lider Vladimir Putin'le ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Ülkesinin Ukrayna'ya işgali devam ederken Putin'in kendisini zehirlemelerinden şüphelendiği 1000 kişiyi işten çıkardığı ortaya atıldı. İşten çıkarılanların içinde aşçıların yanı sıra çamaşırhane çalışanlarının da olduğu belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tüm hızıyla devam ediyor. Gözler bir yandan müzakerelere çevrilirken, diğer yandan Kiev sınırına dayanan Rus ordusunun nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

PUTİN HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

İngiliz basınında yer alan habere göre bu gelişmelerin yaşandığı sırada Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ölüm korkusu yaşayan Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'de büyük bir işçi kıyımı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkardığı belirtildi.

ARALARINDA AŞÇILAR VE SEKRETERLER VAR

Putin'in işten çıkardığı Kremlin çalışanları arasında sadece aşçıların değil aynı zamanda çamaşırhane çalışanları, sekreterler ve korumaların da olduğu belirtildi. Putin'in bu kişilerin kendisini zehirlemesinden korktuğu öne sürüldü.

YORUMLAR
500
Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı! - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
17:16 Tavuk yetiştiricisini öldürdükten sonra yakıp gömen katilin kan donduran ifadesi: Öldürdükten sonra eve gidip yemek yedim
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:30:37. #1.13#
SON DAKİKA: Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement