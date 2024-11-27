Von der Leyen: NATO ile İşbirliği ve Savunma Reformları

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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "NATO ile el ele çalışmalıyız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yeni ekibini Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda tanıttı. 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB'nin yürütme organına 5 yıl daha liderlik etme yetkisini alan Von der Leyen, 26 Komisyon üyesini takdim etti.

Von der Leyen, NATO ile ele ele çalışmaları gerektiğini söyleyerek, " Rusya, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 9'u kadarını savunmaya harcıyor. Avrupa ise ortalama yüzde 1,9'unu harcıyor. Savunma için tek bir pazara ihtiyacımız var. Savunma sanayi tabanını güçlendirmemiz gerek" diye konuştu.

AB'nin tarih ve coğrafya ile bağlı olduğu bölgelere özel bir odaklanmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, bu nedenle ekibinde ilk defa Akdeniz'den sorumlu Komisyon olacağını kaydetti.

Von der Leyen, Batı Balkanlar'daki aday ülkelerin reform yapma, büyüme ve AB'ye katılmaya hazırlanma taahhüdünü takdir ettiğini belirterek, "Bu ülkeleri Birliğimize katılmaya hazır olana kadar liyakate dayalı süreçlerinde her adımda destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'in yeni ekibinin, AP Genel Kurulu'nun onayının ardından görevine başlayacağı bildirildi.