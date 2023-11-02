Wagner'den Hizbullah'a hava savunma sistemi desteği! İsrail F-16 ve F-35'lerini avlayacaklar

Savaşa Wagner de dahil oluyor! İşte destek verecekleri taraf

Hizbullah, savaşın başından bu yana bir ilke başvurdu

Rus paralı asker grubu Wagner'in, İsrail ile savaşta yardımcı olması amacıyla Lübnan'daki Hizbullah'a Pantsir-S1 hava savunma füze sistemi temin edeceği öne sürüldü.

GAZZE'YE DE NAKLEDİLEBİLİR

Wagner tarafından Lübnan'a teslimat henüz gerçekleşmemiş olsa da silahın Hamas'a yardım amacıyla Gazze'ye de nakledileceği de iddia edildi.

İSRAİL F-16 VE F-35'LERİ AÇIK HEDEF OLACAK

Sevkiyatın gerçekleşmesi durumunda Hizbullah, Pantsir-S1 hava savunma sistemi sayesinde İsrail'in F-16 ve F-35 savaş uçakları ile birlikte balistik füzeleri ve hipersonik füzelerini vurabilecek.

GÖZLER HİZBULLAH LİDERİNİN KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den sonra yarın ilk kez televizyon karşısına geçerek bir konuşma yapacak. Nasrallah'ın konuşması öncesi tüm gözler İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan-İsrail sınırına çevrildi.