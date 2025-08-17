West Virginia\'da Ulusal Muhafız Görevlendirildi

ABD'nin West Virginia eyaleti, Başkan Donald Trump'ın ilan ettiği 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında kente en az 300 Ulusal Muhafız göndereceğini açıkladı.

ABD'nin West Virginia eyaleti, Başkan Donald Trump'ın başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında kente en az 300 Ulusal Muhafız göndereceğini bildirdi. West Virginia Valiliği'nden yapılan açıklamada, Trump yönetiminin bu girişimleri desteklemesi için Vali Patrick Morrisey'den talepte bulunduğu kaydedildi. Talebin ardından eyaletteki Ulusal Muhafız birliklerinin görevlendirildiği, en az 300 nitelikli personel ile görev için gerekli ekipmanın başkente sevk edileceği aktarıldı.