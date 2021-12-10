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WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesinde önemli karar! Mahkeme, temyiz başvurusunu onayladı - Son Dakika

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesinde önemli karar! Mahkeme, temyiz başvurusunu onayladı

10.12.2021 15:13

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın akıl sağlığıyla ilgili endişeler sebebiyle ABD'ye iade edilmemesi yönündeki karar için Washington tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştu. İngiltere Yüksek Mahkemesi, temyiz başvurusunu kabul etti.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye sağlık sorunları nedeniyle iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusu kabul edildi. İngiltere'de Yüksek Mahkemesi kararında, ABD'nin Assange'ın süper güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı, ceza alması durumunda vatandaşı olduğu Avusturalya'ya gönderileceği ve tutukluluk döneminde psikolojik tedavi alabileceği yönündeki teminatlarının yeterli bulunduğu belirtildi.

KARARA İTİRAZ BEKLENİYOR

Mahkeme, Assange'ın avukatlarının bu teminatların tersine çevrilebileceği yönündeki savunmalarını ise reddetti. Karara Assange'ın avukatlarının itiraz etmesi bekleniyor.

175 YILA KADAR CEZA ALABİLİR

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğu dahil 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor. İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyor.

BASIN ÖRGÜTLERİ YARGILANMASINA TEPKİLİ

ABD, Assange'ın yayımladığı belgelerle kendileri adına çalışan Irak ve Afganistan'daki yerel personel veya muhbirlerin hayatını riske attığını öne sürerek gazetecilik veya yayıncılığın suç işleme izni vermediğini savunuyor. Basın örgütleri ise Assange'ın yayımladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyor.

NE OLMUŞTU?

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

50 HAFTA HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

ABD, İADESİNİ İSTEMİŞTİ

Duruşmaların ardından 4 Ocak'ta, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu gerekçesiyle ABD'nin iade talebi reddedilmişti. ABD ise karara itiraz ederek Assange'ın iadesini istemişti.

ABD, temyizi kazanabilmek için WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu. Savunma ekibi ise CIA'in, Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde saklandığı sırada kaçırma ve öldürme planı yaptığına ilişkin haberleri dayanak göstererek can güvenliğine vurgu yapmıştı.

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesinde önemli karar! Mahkeme, temyiz başvurusunu onayladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, England, Mahkeme, Temyiz, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesinde önemli karar! Mahkeme, temyiz başvurusunu onayladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesinde önemli karar! Mahkeme, temyiz başvurusunu onayladı - Son Dakika
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