Üye Girişi
Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu

08.01.2022 16:42

Bir haftadır iç karışıklığın hüküm sürdüğü Kazakistan'da hükümet istifa etse de olaylar devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerde Almatı şehrindeki morgların önünde uzun kuyrukların oluştuğu ve insanların gösteriler sırasında kaybolan yakınlarını aradıkları görülüyor.

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

SOKAKTA ÇATIŞIYORLAR

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor. Öte yandan Almatı sokaklarında çekilen görüntülerde çatışmaların yaşandığı ve silah seslerinin hiç dinmediği görüldü.

Kazakistan'dan gelen görüntüler vahim! Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu

YAKINLARINI MORGLARDA ARIYORLAR

Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda 5 bine yakın insan gözaltına alınmıştı. Protestolarda ise can kaybının 18'e, yaralı sayısının ise 748'e yükseldiği açıklanmıştı. Yakınlarını kaybeden onlarca vatandaş ise Almatı şehrindeki morglara akın etti. Morg önlerinde kuyruklar oluşturan insanlar haber alamadıkları sevdiklerinin dirisini ya da en azından ölüsünü bulabilmeyi ümit ediyor.

Kazakistan'dan gelen görüntüler vahim! Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Hükümet, İstifa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu - Son Dakika Dünya


Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış         
16:39
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12

Son Dakika Haberleri
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
16:30 Üç Kuruş dizisinde oynayan Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı!
16:23 Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi
16:22 Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
15:59 Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
15:53 Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 16:49:52. #1.13#
SON DAKİKA: Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement