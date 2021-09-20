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Yaptığına kimse anlam veremedi! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü - Son Dakika

Yaptığına kimse anlam veremedi! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

20.09.2021 17:58

Çekya'nın Ostrava şehrinde kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, trafikte kendisini bir aracın önüne attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti.

Çekya'da izleyenlerin anlam veremediği bir olay yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kendisini bir anda yoldan geçen arabanın önüne atan adamın daha sonra hiçbir olmamış gibi yoluna devam ettiği izlendi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Ostrava şehrinin Zbreh bölgesindeki Vkovick caddesinde kaldırımda yürüyen bir adam aniden seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Yere düşen adam hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkarak yürümeye devam etti. Şahsı, aracın önüne atlaması ile ani fren yapan araç sürücüsü ise hafif yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.

"İNTİHAR GİRİŞİMİ DEĞİL"

Ostrava Polis Sözcüsü Eva Michalkov yaptığı açıklamada, "Kamera kayıtlarından elde ettiğimiz görüntüler ile şahsın kim olduğunu araştırıyoruz. Bu durum tam olarak bir intihar girişimi gibi durmuyor. Belki de akıl sağlığı yerinde olmayan birisidir. Elbette her şeyi şahsa ulaştıktan sonra öğreneceğiz. Yaptığımız incelemelerde araç sürücüsünde hafif sıyrıklar var. Araçta ise yaklaşık 50 bin kronluk (yaklaşık 2 bin Euro) maddi hasar meydana gelmiş durumda. Şahıs başkasının canını tehlikeye atmak ve başkasının malına zarar vermek suçlarından mahkemeye çıkacak" dedi.

Yaptığına kimse anlam veremedi! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

İntihar, Tragger, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Yaptığına kimse anlam veremedi! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yaptığına kimse anlam veremedi! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü - Son Dakika
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