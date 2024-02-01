Yemen\'de ABD Kargo Gemisi Hedef Alındı

Yemenli Husiler, ticari gemilerini hedef aldığı bir sadırıda isminin KOI olduğu belirtilen bir ABD kargo gemisinin vurulduğunu duyurdu.
Deniz güvenliği şirketi Ambrey, Yemen'in güneyindeki Aden Limanı’nda faaliyet gösteren bir gemide patlama olduğunu bildirdi ancak geminin ismini açıklamadı.
Bu sırada ABD, Yemen'de yeni hava saldırıları başlattı ve fırlatılmaya hazırlanan 10 insansız hava aracını (İHA) hedef aldı.
Reuters’a göre KOI, Liberya bayraklı bir kargo gemisi ve İngiltere merkezli Oceonix Services tarafından işletiliyor.
Aynı şirketin filosunda Pazar günü bir füze saldırısında hasar alan petrol tankeri Marlin Luanda da var.
Husiler Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail, ABD ve İngiltere bayraklı tüm gemileri meşru hedef olarak görüyor. ABD ve İngiltere de Kızıldeniz’deki ticareti korumak için olduğunu söyleyerek Husi füze mevkilerini hedef alıyor.
Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Çarşamba günü silahlı kuvvetlerinin KOI isimli bir Amerikan ticari gemisini hedef aldığını söyledi.
Geminin "işgal altındaki Filistin limanlarına" doğru gittiğini ifade etti. Bu cümle, İsrail’i işaret etmek için de kullanılabiliyor.
Sarea, Yemen'in İngiliz-Amerikan saldırılarına misilleme yapmakta "tereddüt etmeyeceğini" de sözlerine ekledi.
"Ülkemize yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığı devam ettiği sürece Kızıldeniz ve Umman Denizi’ndeki tüm Amerikan ve İngiliz gemileri, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin meşru hedefleridir" dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de fırlatılmaya hazırlanan 10 İHA'nın bölgedeki ticari gemiler ve ABD savaş gemileri için tehdit oluşturduğunu söyledi.
Açıklamada, 10'unun da Husilerin İHA yer kontrol istasyonuyla birlikte imha edildiği belirtildi.
ABD, savaş gemilerinden birinin Aden Körfezi'nde üç İran İHA’sı ve bir Husi gemisavar balistik füzesini vurduğunu ekledi.
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