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Yemen'deki Husiler İsrail'e İHA'larla saldırdı - Son Dakika

Yemen'deki Husiler İsrail'e İHA'larla saldırdı

Son Güncelleme: 06.11.2023 23:53

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de 'hassas noktaların' insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de "hassas noktaların" insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İSRAİL'E İHA'LI SALDIRI

Seri, Husilere ait Yemen Silahlı Kuvvetlerinin, işgal altındaki topraklarda İsrail'e ait hassas hedeflere çok sayıda İHA fırlattığını belirtti. Seri, operasyon sonucu, hedef alınan üsler ile havalimanlarındaki hareketin birkaç saatliğine durduğunu kaydetti.

"OPERASYONLAR SÜRECEK" MESAJI

Filistin halkına destek olmak amacıyla ve Yemen halkı ile İslam ümmetinden gelen çağrılar doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiğini aktaran Seri, İsrail'in saldırıları durana dek askeri operasyonların süreceğini vurguladı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Husiler, daha önce de İsrail içlerine İHA fırlattıklarını duyurmuştu. İsrail ordusundan, Husilerin açıklamasına henüz cevap gelmedi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, İsrail, Yemen, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen'deki Husiler İsrail'e İHA'larla saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler İsrail'e İHA'larla saldırdı - Son Dakika
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