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Dünya

Yeni Genler Kas Kaybını Etkiliyor

Yeni Genler Kas Kaybını Etkiliyor

Araştırmacılar, yaşlılarda kas kaybını etkileyen genleri ve müdahale yöntemlerini keşfetti.

20.10.2024 15:29
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BİLİM insanları, kas kaybı sürecinde anahtar rol oynayan yeni genler tespit etti.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Karolinska Üniversite Hastanesi ile İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nin ortak çalışması, kas kaybını tetikleyen genler ile ilgili yeni bilgiler sunuyor. Araştırmacılar, sarkopeni hastalığı olan yaşlı insanlar için bu süreçle bağlantılı tedavileri etkileyebilecek yeni tespitleri olduğunu duyurdu.

Fiziksel egzersiz, kasların zayıflaması ve sarkopeni için önerilen tek tedavi yöntemi olup, yaşam beklentisini artırmada ve yaşla ilişkili bozuklukların başlangıcını geciktirmede fayda sağlıyor. Yeni çalışma, hem genç (21-43 yaş arası) hem de yaşlı (63-79) yetişkinlerin gen ekspresyon veri setlerinin analizini içeriyor. Yapay zekayı kullanan araştırmacılar, yaşlanmayı veya egzersizi etkileyen ya da bunlardan etkilenen ilk 200 geni ve aralarındaki en güçlü etkileşimleri tespit etti. Ekip, yaşlı insanlarda kas zayıflamasının ve kaybının ilerlemesinde özellikle bir genin (USP54) önemli rol oynadığını belirledi. Bulguların önemi, genin yüksek oranda eksprese edildiği yaşlı yetişkinlerde kas biyopsisi ile doğrulandı.

Araştırmacılar, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu genlerin yaşlı insanlarda kas kütlesinin korunmasını hedefleyen, düşme ve sakatlıklara karşı önlem almanın anahtarı olabilecek daha bilinçli egzersize dayalı müdahalelerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini savunuyor.

Nottingham Trent Üniversitesi'nden Dr. Lívia Santos, yaşlanma sürecinin etkilerini geciktirmek için kullanabilecekleri genleri tanımlamak istediklerini söyledi. Şimdiye kadar keşfedilmemiş olan kas kaybıyla ilgili genleri ve etkileşimlerini tanımlamak için yapay zekayı kullandıklarını belirten Santos, "Veriler, 20 farklı şekilde analiz edildi ve her seferinde önemli genlerin aynı olduğu görüldü. Kas kaybı büyük bir sorun. İnsanlar kas kütlesini ve gücünü kaybettikçe, yürüyüşlerinde değişiklikler görüyoruz, bu da onları düşmeye daha yatkın hale getiriyor ancak aynı zamanda çeşitli fiziksel engeller geliştirme riski de artıyor. Kasların zayıflamasını düzenleyen mekanizmaları acilen anlamamız gerekiyor. Bu, sarkopeninin önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olmak açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı Dr. Janelle Tarum ise "Bu çalışma, yapay zekanın kas kaybı ve sarkopeni alanında fayda sağlama potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Yapay zeka daha önce iskelet kası kütlesi regülasyonu alanında kullanılmamıştı. Bu bizi sarkopeniyi daha iyi anlamak adına yeni genler keşfetmek veya sarkopeni araştırmalarına fayda sağlayabilecek tedaviler için motive etti" dedi.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Dünya, İsveç, Son Dakika

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