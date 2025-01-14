Bakan Şeybani Türkçe mesajla duyurdu: Suriye'de yeni yönetimden ilk üst düzey ziyaret - Son Dakika
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Bakan Şeybani Türkçe mesajla duyurdu: Suriye'de yeni yönetimden ilk üst düzey ziyaret

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Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Şeybani ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı Türkçe mesajda, "Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

14.01.2025 19:48
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Suriye'de Esad rejiminin ardından yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olarak göreve gelen Esaad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

"SURİYE HALKINI HİÇ BIRAKMAYAN TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARETİMİZİ YAPACAĞIZ"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, X sosyal medya hesabından Türkçe yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz."

Yeni Suriye yönetiminden Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ŞEYBANİ, BERABERİNDE ÜST DÜZEYLİ HEYETLE GELECEK

Dışişleri Bakanlığı'ndan da Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Şeybani'nin, beraberindeki "üst düzeyli heyetle" yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Yeni Suriye yönetiminden Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Bakan Şeybani Türkçe mesajla duyurdu: Suriye\'de yeni yönetimden ilk üst düzey ziyaret
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Şeybani Türkçe mesajla duyurdu: Suriye'de yeni yönetimden ilk üst düzey ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    suriye halkini yanliz birakmayan turkiyenin 100 yillar sonra unutulmamasi icin gavurlarin nifak tohumu ekmemesi icin sureyenin ders kitaplarinda isletmesi gerekmektedir 14 11 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Oylar yükselir bu durumda 2 2 Yanıtla
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