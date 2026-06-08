Yeni Zelanda, Dünya Kupası\'na Dönüyor

1982 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeni Zelanda, 2010'da İtalya, Slovakya ve Paraguay ile karşı karşıya gelmiş ancak eleme turlarına kalamamıştı.

Takım 2026 turnuvasının grup aşamasında Belçika, Mısır ve İran ile karşılaşacak.

Braintree Town'ın savunma oyuncusu Tommy Smith, Nottingham Forest'ın forveti Chris Wood ile birlikte Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Dizinden ameliyat gerektiren bir sakatlık nedeniyle Nisan ayına kadar altı ay sahalardan uzak kalan Wood, 26 kişilik kadronun kaptanlığını üstlenecek.

Otuz altı yaşındaki Smith, 16 yıl önce Yeni Zelanda'nın son Dünya Kupası katılımında takımın üç grup maçında ilk 11'de yer almıştı, ancak 2024'ten bu yana milli takımda forma giymemişti.

Smith ve Wood, iki Dünya Kupası'nda da forma giyen ilk Yeni Zelandalılar olacak.

Yeni Zelanda Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, Bournemouth'tan kiralık), Michael Woud (Auckland FC).

Defans: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Orta saha: Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Forvetler: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).