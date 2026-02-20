Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Yer: ABD! Aliyev\'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
20.02.2026 07:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yer: ABD! Aliyev\'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
Haber Videosu

Washington DC'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik protesto sırasında göstericiler ile koruma ekibi arasında arbede yaşandı; olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Korumaların "Siyasi mahkumlara özgürlük" sloganı atan protestoculara sert müdahalede bulundukları dikkatlerden kaçmadı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyaretine yönelik protesto gösterisinde arbede yaşandı.

KORUMA EKİBİ FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Protestocuların Aliyev'in konvoyu önünde toplanarak "Siyasi mahkumlara özgürlük" sloganıyla tepkilerini dile getirdiği sırada, gösteri alanında bazı kişiler ile Cumhurbaşkanı'nın koruma ekibi arasında fiziki müdahale girişimi yaşandı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ARBEDE YAŞANDI

Protestocular siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerle toplanırken, koruma ekibi ile protestocular arasındaki kısa süreli arbede dikkat çekti.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Washington Polis Departmanı ve ABD Gizli Servisi'nin olay anında bölgede hazır bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Görüntülerde bazı göstericilerin yere itilmesi ve itiş kakış görülüyor; herhangi bir yaralanma veya gözaltı bilgisi ise kamuoyuna ulaşmış değil.

Cep Telefonu, İlham Aliyev, Washington, Güvenlik, Politika, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    bademler 2 2 Yanıtla
    Szka788304 Szka788304:
    ya sen neden sağa sola badem yazıyorsun bademlendilermi seni :) 6 1
    Ates null Ates null:
    Sen bademi çok seviyosun galiba.Canını çok yakmış belli ki.Vazgeç bademden başka şeyleri kullan. 4 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Tokat atma yarışmasına girdiler Biri bayıldı Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Oyuncu Bahar Şahin’den oruç açıklaması: Bir gün inşallah Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Bir gün inşallah

10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
10:01
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
09:27
Galatasaray’ın Göztepe maçı ertelenecek
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
07:56
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?
07:42
Savaşta dengeleri değiştirecek karar Trump, İran’a karşı “yalnız“ kaldı
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı "yalnız" kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:15:03. #7.11#
SON DAKİKA: Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.