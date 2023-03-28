Yok böyle kadın! Kartonpiyercilik yaparak ağızları açık bırakıyor

İşini ilerletip kendi işinin patronu olan Madi Forrest, bazı erkeklerin kendisinekarşı ön yargılı davrandıklarını, yaptığı işin sadece erkek işi olduğunu söyleyip bu işte başarılı olamayacağını söylediklerini fakat, işinde gösterdiği başarıdan dolayı kendisine ön yargılı akan kişileri utandırdığını söyledi.

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Kartonpiyerciliği ilk olarak hobi olarak yapan Madi, bir gün bir akrabasının evinin duvarının kartonpiyere ihtiyacı olduğunu, bunu yapması için kendisine 150 sterlin verdiğini dile getirdi. Genç kadın, o günden sonra işini büyütüp kendi işinin patronu olmasına giden yolculuğunun başladığını söyledi.

ÖN YARGILARI KIRDI

Madi, hala bazı müşterilerin erkeklerin egemen olduğu bir sektörde, kendisine ön yargılı davrandıklarını fakat, yaptığı işi görünce kendisine olan ön yargının değiştiğini söyledi.