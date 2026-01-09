YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor - Son Dakika
Dünya

YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
09.01.2026 18:06
Suriye ordusunun, YPG'ye büyük operasyon yapılacağını açıklayıp "16.00-18.00 arası Şeyh Maksut'tan" çıkın çağrısının ardından terör örgütü bölgede yolları kapatarak sivillerin çıkışını engellemeye başladı. YPG, sivilleri canlı kalkan olarak kullanırken o anlara ait dron görüntülerini Suriye devlet medyası yayınladı.

Suriye'de terör örgütü YPG, ordunun büyük operasyon uyarısının ardından Şeyh Maksut'ta sivilleri kalkan yaptı, bölgeden ayrılmalarına da izin vermedi. Dron kamerasınca kaydediler görüntüleri Suriye devlet medyası servis etti.

SURİYE ORDUSU, YPG'YE OPERASYONA HAZIRLANIYOR

Terör örgütü PKK-SDG'ye karşı Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyon devam ediyor. SDG-PKK hedefleri vurulurken Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için "tahliye" süreci başladı. Bazı YPG'liler, Şeyh Maksut bölgesinden ayrılmayı reddederek tahliye otobüslerine ateş açtı. Suriye haber ajansı SANA Suriye ordusunun YPG'ye büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

YPG, SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPTI

Büyük operasyona kısa süre kalan terör örgütü YPG, sivilleri canlı kalkan yaptı. YPG, sivillerin bölgeyi terk etmesine de izin vermezken, o anlar dron kamerasına yansıdı. Görüntüleri Suriye devlet medyası servis etti.

YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

SAAT 18.00'DEN SONRA YOĞUN BOMBARDIMAN BAŞLAYACAK

Suriye haber ajansı SANA Suriye ordusunun YPG'ye büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurdu. 16:00'da başlayacak operasyon için "16:00-18:00 saatleri arasında Şeyh Maksut'tan çıktın" uyarısı yapıldı. 18.00 itibariyle bölgeye çok yoğun bir bombardıman başlayacağı belirtiliyor.

YPG ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

SANA'ya konuşan bir Suriye ordusu yetkilisi, "SDG'nin bazı üyeleri Halep'teki Şeyh Maksut mahallesini terk etmeyi reddediyor. Savaşmaya devam etmekte ısrar ediyorlar" dedi. Teröristlerin, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açarak tahliye için yapılan anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi.

VON DER LEYEN: AVRUPA ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Gözler tahliye sürecine evrilmişken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki isim, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Avrupa'nın Suriye'ye yönelik yaklaşımına dair güçlü mesajlar geldi.

Ursula von der Leyen, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda Suriye halkına yönelik destek vurgusu yaptı. Von der Leyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak."

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti. YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı. Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA: YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor - Son Dakika
