Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye\'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin dünyada ses getiren başarılı savunma sanayi adımları sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SESSİZ AMA GÜÇLÜ İLERLİYORUZ"

Atina'nın savunma sanayi hamleleriyle, Türkiye'yi yakalamak istediğini söyleyen Georgiadis, Yunanistan'ın silahlanma hamlelerini "sessiz ama güçlü" olarak nitelendirdi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis.

"TEK HEDEFİMİZ ANKARA'DAN GÜÇLÜ ATİNA"

Georgiadis, "Tek bir hedefimiz var; o da Türkiye'den tehdit edilmeyecek kadar güçlü bir Yunanistan... yani Ankara'dan güçlü Atina." dedi.

"UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Atıkları adımların geçici olmadığını belirten Yunan Bakan, bu politikanın uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu belirterek, ülkenin bölgedeki konumunu güçlendirmeyi ve ulusal çıkarları korumayı hedeflediğini kaydetti.

Yunanistan, Türkiye'yle baş etmek için ABD'den F-35 savaş uçakları, Fransa'dan Rafale savaş jetleri ve fırkayteynler sipariş etmişti. Atina, İsrail'le de İHA, hava savunma sistemleri ve çeşitli füzelerle alakalı anlaşmalar imzaladı.