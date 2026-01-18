Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye\'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
18.01.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Atina'nın hızlanan silahlanma politikasının arkasındaki gerekçeyi açık açık söyledi. Türkiye'yi işaret eden Georgiadis hedeflerinin "Ankara'dan tehdit algılamayacak kadar güçlü bir Yunanistan" olduğunu söyleyerek, Atina'nın askeri hamlelerinin doğrudan Türkiye merkezli olduğunu kabul etti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin dünyada ses getiren başarılı savunma sanayi adımları sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SESSİZ AMA GÜÇLÜ İLERLİYORUZ"

Atina'nın savunma sanayi hamleleriyle, Türkiye'yi yakalamak istediğini söyleyen Georgiadis, Yunanistan'ın silahlanma hamlelerini "sessiz ama güçlü" olarak nitelendirdi.

Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis.

"TEK HEDEFİMİZ ANKARA'DAN GÜÇLÜ ATİNA"

Georgiadis, "Tek bir hedefimiz var; o da Türkiye'den tehdit edilmeyecek kadar güçlü bir Yunanistan... yani Ankara'dan güçlü Atina." dedi.

"UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Atıkları adımların geçici olmadığını belirten Yunan Bakan, bu politikanın uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu belirterek, ülkenin bölgedeki konumunu güçlendirmeyi ve ulusal çıkarları korumayı hedeflediğini kaydetti.

Yunanistan, Türkiye'yle baş etmek için ABD'den F-35 savaş uçakları, Fransa'dan Rafale savaş jetleri ve fırkayteynler sipariş etmişti. Atina, İsrail'le de İHA, hava savunma sistemleri ve çeşitli füzelerle alakalı anlaşmalar imzaladı.

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanı, Yunanistan, Politika, Türkiye, Savunma, Ankara, Adonis, Atina, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    chp li olarak yunan kardeşlerimizi destekliyoruz 9 136 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    yunan chpliler olmaz ki ak partililer olur onlar savunur 33 64
    Erol güngördü Erol güngördü:
    Yunan kardeşlerin öyle mi tohum meselesi milli tohum tarımda önemli 38 1
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    makarnayı fazla kaçırmışsın kardeşim. Filiz Makarna ye birazda 19 3
    Murat dogan Murat dogan:
    yunan izmir diye boşa demiyorlar 2 2
  • Szka788304 Szka788304:
    Türkiye yi kalkındıran modern silahlı kuvvetler yapan Rte dır 89 22 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Kaşınıyoruz diyor gelin kaşıyın yani… 49 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    kuyruk aciniz var ama nafile o israelede güvenmeyin lavuk 40 1 Yanıtla
  • Şükrü null Şükrü null:
    İsrail, Yunanistanın, hayat damarlarını sinsice ele geçiriyor. uyandıklarında ölüm fermanları nı okuyacak İsrail onlara 34 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor
Bonservisini bile duyurdular İşte Rafa Silva’nın yeni takımı Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:51
Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı
Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 17:33:59. #7.11#
SON DAKİKA: Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.