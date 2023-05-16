Yunan Bakan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuştu: Erdoğan'ın saltanatı henüz bitmedi - Son Dakika
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Yunan Bakan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuştu: Erdoğan'ın saltanatı henüz bitmedi

16.05.2023 12:18

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'de gerçekleşen ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir açıklama yaptı. "Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini" dile getiren Dendias, "En iyi sonuçlar için her zaman umutluyuz ancak kendimizi en kötüsüne de hazırlıyoruz" dedi.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

İKİNCİ TURU İŞARET ETTİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan seçimle ilgili bir açıklama geldi. Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda beklenenden daha iyi performans göstermesine karşın salt çoğunluğun altında kalarak ikinci tura kalındığına işaret etti.

"KENDİMİZİ EN KÖTÜSÜNE HAZIRLIYORUZ"

Dendias, "Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini" belirterek "En iyi sonuçlar için her zaman umutluyuz, ancak kendimizi en kötüsüne de hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'deki seçim, Yunan Bakan'ın gündeminde: Erdoğan'ın saltanatı henüz bitmedi Türkiye'deki seçim, Yunan Bakan'ın gündeminde: Erdoğan'ın saltanatı henüz bitmedi

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan Bakan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuştu: Erdoğan'ın saltanatı henüz bitmedi - Son Dakika


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