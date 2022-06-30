Yunan cephesinden Türkiye hakkında çok konuşulacak itiraf: Terörizm konusunda haklı gerekçeleri var - Son Dakika
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Yunan cephesinden Türkiye hakkında çok konuşulacak itiraf: Terörizm konusunda haklı gerekçeleri var

30.06.2022 22:05

Madrid'deki NATO Zirvesi sonrası dikkat çeken açıklamalara yer veren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeniden görüşmek istediğini dile getirerek "Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var." dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, Zirve'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İTTİFAKIN GÜNEY KANADINA AĞIRLIK VERİLMELİ"

Miçotakis, mevcut koşullar içinde NATO İttifakının karşıtının Rusya olduğunu belirterek NATO'nun doğu kanadının güçlendirildiğini söyledi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Miçotakis, göç krizi, Libya, Sahel'deki terörizm gibi nedenlerle İttifakın güney kanadına da ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

"ERDOĞAN İLE TEKRAR GÖRÜŞMELİYİZ"

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan ile görüştük. Bir ara tekrar görüşeceğimizi tahmin ediyorum. Görüşmeliyiz. Konuşmalıyız ve anlaşmazlıklarımızı medeni bir şekilde, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde karşılamalıyız. Anlaşmazlıklarımızı çözmek için dayanabileceğimiz başka çerçeve yok." Şu an tüm NATO üyesi ülkelerinin dikkatinin Ukrayna'ya yoğunlaştığını belirten Miçotakis, "İttifakı farklı bir cephede istikrarsızlaştıracak herhangi bir tartışma için herhangi bir müsamaha veya anlayış olduğunu sanmıyorum." dedi.

"TÜRKİYE TERÖR NEDENİYLE AĞIR BEDELLER ÖDEDİ"

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtırayı okuduğunu kaydeden Miçotakis, "Açıkça söylemek istiyorum, Türkiye'nin Kürt örgütlerden kaynaklanan terörizme ilişkin haklı gerekçeleri var. Türkiye, bu tür terör eylemleri yüzünden ağır bir bedel ödedi. Bence, bu, anlamakta hiçbir şekilde zorlanacağımız bir şey değil." diye konuştu. Miçotakis, Yunanistan'ın tamamen izole edilmiş bir Türkiye istemediğini belirterek "Aynı zamanda muhatabımız olacak bir Türkiye istiyoruz. Kimseyle konuşmayan bir Türkiye istemiyoruz." diye konuştu.

"F-35'LER 2027'DE TESLİM EDİLECEK"

Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın almak için "niyet mektubu" gönderdiğini belirten Miçotakis, uçakların Yunanistan'a teslim edilebileceği en yakın tarihin 2027 olduğunu kaydetti.

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Stoltenberg: Ukrayna, ne kadar sürerse sürsün bize güvenebilir Stoltenberg: Ukrayna, ne kadar sürerse sürsün bize güvenebilir Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Yunan cephesinden Türkiye hakkında çok konuşulacak itiraf: Terörizm konusunda haklı gerekçeleri var - Son Dakika

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