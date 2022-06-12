Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son haftalarda, Ege'deki adaların silahlandırılmasından Doğu Akdeniz'deki enerji aramaları için deniz yetki alanlarına kadar pek çok konuda yeniden yükseldi. Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor.
Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usülsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.
Adaları kanunsuzca silahlandıran Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tavrını sürdüren Yunanistan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e Yunan vekil Kleon Gregoriadis'ten ders gibi bir uyarı geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre Yunanistan'ın ABD üssü haline geldiğini belirten Gregoriadis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor.
"Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar.
Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü.
Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar.
Herhangi bir bilgi, tartışma ve şeffaflık olmadan 'ABD'nin bir piyonu olarak' ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var. Büyükelçiliğin size söylediklerini takip ediyorsunuz ve geri kalanımız, ABD Savunma Bakanı gibi ABD yetkililerinin açıklamalarında gerçeğin külçelerini öğreniyoruz. Şimdi ve eski parlamentodaki Büyükelçi'yi bizi hükümdarların papazları olarak bilgilendirmesi için aramalı mıyız?"
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