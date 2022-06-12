Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar - Son Dakika
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Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar

12.06.2022 15:03
Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilen ilişkilerle ilgili açıklamada bulunan Yunan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i uyardı. Tarihten ders alınması yönünde açıklamada bulunan Yunan vekil, "Büyük güçler şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar" ifadesini kullandı.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son haftalarda, Ege'deki adaların silahlandırılmasından Doğu Akdeniz'deki enerji aramaları için deniz yetki alanlarına kadar pek çok konuda yeniden yükseldi. Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor.

YUNAN GAZETELERİNDEN KÜSTAH MANŞETLER

Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usülsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.

YUNAN VEKİLDEN MİÇOTAKİS'E DERS GİBİ UYARI

Adaları kanunsuzca silahlandıran Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tavrını sürdüren Yunanistan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e Yunan vekil Kleon Gregoriadis'ten ders gibi bir uyarı geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre Yunanistan'ın ABD üssü haline geldiğini belirten Gregoriadis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"TARİHTEN DERS ALMALIYIZ"

"Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor.

Osmanlı vurgusu yapan Yunan vekilden Miçotakis'e uyarı: Tarihten ders almalıyız
Yunan vekil Kleon Gregoriadis.

"BÜYÜK GÜÇLER BİZİ ÇIKARLARI İÇİN KULLANIYOR"

"Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar.

"YUNANİSTAN BÜYÜK BİR ABD ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ"

Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü.

Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar.

"ABD'NİN PİYONU OLDUK"

Herhangi bir bilgi, tartışma ve şeffaflık olmadan 'ABD'nin bir piyonu olarak' ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var. Büyükelçiliğin size söylediklerini takip ediyorsunuz ve geri kalanımız, ABD Savunma Bakanı gibi ABD yetkililerinin açıklamalarında gerçeğin külçelerini öğreniyoruz. Şimdi ve eski parlamentodaki Büyükelçi'yi bizi hükümdarların papazları olarak bilgilendirmesi için aramalı mıyız?"

Yunan vekilden Miçotakis'e Türkiye uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
Yunan vekilden Miçotakis'e Türkiye uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
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