Yunanistan açıklarında mülteci teknesi battı: 59 ölü - Son Dakika
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Yunanistan açıklarında mülteci teknesi battı: 59 ölü

Yunanistan açıklarında mülteci teknesi battı: 59 ölü

14.06.2023 15:01

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısı 59'a yükseldi. Çoğunluğu 20'li yaşlardaki erkeklerden oluşan mültecileri taşıyan tekne alabora oldu. Kurtarılan bazı mülteciler Yunanistan'ın Kalamata şehrindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu yıl Yunanistan açıklarındaki en ölümcül kaza olarak kaydedilen olayda, batan teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu yıl yaklaşık 72 bin mülteci ve göçmen, çoğunluğu İtalya olmak üzere İspanya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs'a geldi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısı 59'a yükseldi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında gece saatlerinde çoğunun 20'li yaşlardaki erkeklerin oluşturduğu mültecileri taşıyan tekne alabora olmuştu. Yunan Sahil Güvenliği, hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini açıkladı. Kurtarılan bazı mülteciler Yunanistan'ın Kalamata şehrindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan tekne kazasının, bu yıl Yunanistan açıklarındaki en ölümcül kaza olduğu ifade edilirken, batan teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu yıl yaklaşık 72 bin mülteci ve göçmen, çoğunluğu İtalya olmak üzere İspanya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs'a geldi.

Kaynak: İHA
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