Korfu Adası yangınlara teslim oldu! Alevler yerleşim yerlerine kadar sıçradı - Son Dakika
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Korfu Adası yangınlara teslim oldu! Alevler yerleşim yerlerine kadar sıçradı

24.07.2023 10:05

Yunanistan 82 ayrı noktada süren yangınlarla boğuşuyor. Rodos Adası'nda 7 gündür devam eden yangın halen kontrol altına alınamazken dün gece de Korfu Adası alevlere teslim oldu. Alevler yerleşim yerlerine de sıçradı.

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını çıktı. 12 yerleşim birimi boşaltılırken, alevler bazı bölgelerde evlere sıçradı.

"ZOR BİR DURUM"

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı belirtildi. Haberlerde, yangından etkilenen bölgelerde kalan turistlerin Kasiopi köyüne götürüldükleri kaydedildi. Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya, "Zor bir durum, yangın Megulas bölgesinde ilk evlere ulaştı." dedi.

Yunanistan'da Korfu Adası'nda da Orman Yangını Çıktı

82 NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Mora'nın kuzeyinde bulunan Egio kasabası yakınlarında çıkan orman yangını sebebiyle de tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi. Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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Rodos Adası, Yunanistan, Korfu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korfu Adası yangınlara teslim oldu! Alevler yerleşim yerlerine kadar sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korfu Adası yangınlara teslim oldu! Alevler yerleşim yerlerine kadar sıçradı - Son Dakika
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