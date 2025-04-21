Yunanistan\'da Paskalya günü, iki rakip cemaatin roket savaşıyla kutlandı

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda, Paskalya Yortusu kapsamında kutlanan İsa'nın Diriliş Gecesi, geleneksel "Roket Savaşı" ile renklendi. Vrontados semtinde yer alan Ayios Markos ve Panayia Erithiani kiliselerinin cemaatleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da el yapımı roketlerle rekabet etti.

BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bayram hazırlıkları kapsamında, roketlerin düşme ihtimali bulunan alanlarda belediye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı; yapıların çevresi tel örgülerle kapatıldı. İtfaiye ekipleri ise yangın riskine karşı bölgede tedbir amaçlı konuşlandırıldı.

ROKETLER SIRAYLA ATEŞLENDİ

Akşam saatlerinde, kiliselerin alt bölümlerinde kurulan siperlerde toplanan gençler, rampalara yerleştirdikleri roketleri sırayla ateşledi. Gökyüzünü aydınlatan ve gecenin sessizliğini bozan bu renkli gösteriyi izlemek isteyen ziyaretçiler, Vrontados semtinin üst kısmındaki Epos Dağı eteklerinde yerlerini aldı.

ÇAN KULESİNE İSABET ETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Saat 00.00'a kadar süren roket atışlarında, gençler üzerlerine kendi takım isimlerini yazdıkları el yapımı roketleri karşı kilisenin çan kulesine isabet ettirmeye çalıştı. Roketler nedeniyle çıkan küçük çaplı yangınlara ekipler hızlıca müdahale etti. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, her yıl binlerce kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor.