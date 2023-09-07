Yunanistan'daki sel felaketinde sulara kapılanlar ''Yardım edin'' diye bağırıyor - Son Dakika

Yunanistan'daki sel felaketinde sulara kapılanlar ''Yardım edin'' diye bağırıyor

Son Güncelleme: 07.09.2023 15:50

Ülkemizde can kayıplarına neden olan sel felaketi, komşu ülke Yunanistan'da da hayatı felç etti. Ülkede sel sularına kapılan 3 kişi hayatını kaybederken gelen görüntüler ise durumun vahametini gözler önüne koyuyor.

Yunanistan'daki sel felaketi nedeniyle son iki günde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bölgeden gelen görüntüler ise kan dondurdu. Bir köyde sel suları altında kalanların "Boğuluyoruz, yardım edin" dediği duyuluyor.

Yunanistan'daki sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi! Sulara kapılanlar 'Yardım edin' diye bağırıyor

TRAFİĞE ÇIKILMAMASI İÇİN UYARI YAPTILAR

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kardiça'da sel sularına kapılan 82 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Dün Volos'ta bir ve bugün de Magnisia'da bir kişinin hayatını kaybettiği selde, toplam can kaybı sayısı 3 oldu. Sivil Koruma Biriminden Atina'da bulunanların cep telefonlarına gönderilen mesajda, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Yunanistan'daki sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi! Sulara kapılanlar 'Yardım edin' diye bağırıyor

"HERKESİ DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, bu akşam yaptığı açıklamada, iki gündür ülkede görülen yağmurun şiddeti ve süresi açısından daha önce görülmemiş zorluklara neden olduğunu ifade etmişti. Kikilias, "Herkesi 24 saat boyunca dikkatli olmaya davet ediyorum. Kötü hava koşulları muhtemelen (başkent Atina'nın da içinde bulunduğu) Attiki Bölgesi'ni de kısmen etkileyecek." diye konuşmuştu. Atina ve çevresinde de gün içerisinde zaman zaman yoğun yağışlar olmuş, trafikte aksaklıklar yaşanmıştı.

Yunanistan'daki sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi! Sulara kapılanlar 'Yardım edin' diye bağırıyor

ÜLKE TARİHİNDE GÖRÜLMÜŞ EN GÜÇLÜ YAĞIŞ

Sel nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kalmış, onlarca araç suya kapılmıştı. Birçok yol, köprü, hastane ve sağlık merkezi de selden zarar görmüştü. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Yunanistan Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanları dün ülkede yaşanan sağanağın, muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak yağış olduğunu aktarmıştı.

Yunanistan'daki sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi! Sulara kapılanlar 'Yardım edin' diye bağırıyor

Sağanak Yağmur, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'daki sel felaketinde sulara kapılanlar ''Yardım edin'' diye bağırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'daki sel felaketinde sulara kapılanlar ''Yardım edin'' diye bağırıyor - Son Dakika
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