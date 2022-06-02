Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdi - Son Dakika
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdi

02.06.2022 22:41

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin son 50 yıldaki Yunanistan'a karşı tutumunu gösterdiği öne sürülen 16 haritanın yayınladığı haberde, söz konusu haritaların Yunanistan'ın yurt dışındaki daimi temsilciliklerine dağıtıldığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdiği ifade edilerek, Bakanlığın yurt dışındaki Yunan diplomatları Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN SON 50 YILDAKİ TUTUMUNU GÖSTERİYORMUŞ

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin son 50 yıldaki Yunanistan'a karşı tutumunu gösterdiği iddia edilen 16 haritanın yayınladığı haberde, söz konusu haritaların Yunanistan'ın yurt dışındaki daimi temsilciliklerine dağıtıldığı belirtildi.

Yunanistan'dan yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU REVİZYONİST"

Haberde, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in ise diplomatlara ithafen yazdığı bir mektupta, Türkiye'nin tutumunu "revizyonist" olarak nitelendirdiği ve bu tutumun diplomatik kaynaklar vasıtasıyla diğer ülkelere anlatılması gerektiğini savunduğu aktarıldı.

RAPORDA YER ALAN KONULAR

Yurt dışındaki Yunan diplomatlara gönderilen raporda ayrıca, Mavi Vatan, Türkiye Libya Anlaşması, geçmişte yaşanan Kardak Krizi, Coğrafi Formasyonlar ve Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçları konularının yer aldığı belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdi
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Kaynak: İHA

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