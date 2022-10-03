Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz - Son Dakika
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Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz

03.10.2022 15:45

ABD'deki Yunan lobisinin Başkan Joe Biden'a bir mektup göndererek, "Küresel krizin yaşandığı zamanlarda ABD'nin liderliğine daha önce olduğumuzdan çok daha fazla ihtiyacımız var. Olay kontrolden çıkmadan Türkiye'nin açıklamalarına sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz" dediği ortaya çıktı. Yunanistan'ın ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları ege adalarına sevk etmesiyle Ankara-Atina hattında ipler kopma noktasına gelmişti.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim her geçen gün artarken, ABD'deki Yunan lobisinden yeni bir hamle geldi. Washington'da aktif olarak çalışan Yunan lobisi American Hellenic Institute (AHI), ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup gönderdi.

"BIDEN'DAN TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMALARINA SERT YANIT VERMESİNİ İSTEDİLER"

Mektupta, Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerinin ABD ve Yunanistan'a yönelik sözlerinin rahatsızlık yarattığı vurgulandı. 29 Eylül tarihli mektupta, Türk yetkililerin açıklamaları ve hamleleri de sıralanırken, mektubun altında da AHI Başkanı Nick Larigakis'in imzası görülüyor. Biden'a hitaben yazılan mektupta, ABD Başkanı'nın Türkiye'nin açıklamalarına sert bir şekilde yanıt verilmesi istendi.

"TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN KARŞITI TUTUMU DERİN ENDİŞE YARATIYOR"

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre mektupta Larigakis, "Küresel krizin yaşandığı zamanlarda ABD'nin liderliğine daha önce olduğumuzdan çok daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye hükümetinin Yunanistan ve ABD karşıtı tutumu derin bir endişe yaratıyor. Proaktif olmak ve krizi engellemek her zaman daha iyidir. Olay kontrolden çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetini ABD hükümetinin sorumlu tutmasına ihtiyaç var" dedi.

"İKİNCİ BİR UKRAYNA VAKASI YAŞANABİLİR"

ABD Başkanı Yardımcısı Kamala Harris, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e de gönderilen mektupta, "Diplomasi elitleri tarafından, 'NATO müttefiki', 'İslam dünyası için rol model' ve 'doğu ile batı arasında köprü' olarak tanımlanan Türkiye'ye artık destek verilmemesi gerekiyor" ifadesi de kullanıldı. Yunan lobisinin Biden'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı işgal edebileceği de iddia edilirken 'İkinci bir Ukrayna vakası yaşanabilir' denildi.

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Demir: ey yunanistan sen yap et ondan sonra amerikanın arkasına sığın alayınız gelin sizi amerika bile kurtaramayacak Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Dünya Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz - Son Dakika
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