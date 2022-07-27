Yunanistan basını, Türk ve Yunan ordularını kıyasladı: Türk tarafı ağır basınca farkın eskiye göre kapandığını yazdılar

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim zaman zaman yükseliyor. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen uluslararası hukuka aykırı hareket eden Yunanistan, provokasyonları farklı bir boyuta taşıdı. Yunan basınında yer alan bir haberde Türkiye ve Yunanistan sahip oldukları askeri güçler kıyaslandı.

"TÜRKİYE İLE ARADAKİ FARK DARALDI"

Yunan Ta Nea gazetesi, Yunanistan ordusunun ABD'nin desteğiyle güçlendiğine dikkat çekerek Türkiye ile aralarındaki farkın bir miktar kapandığını iddia etti. Yunanistan'ın Güç Dengesi - Türkiye 2022 Raporu'ndan da yararlanan gazete, önceki yıllara kıyasla Yunanistan'daki durumun daha iyi olduğunu söyleyerek, "Yunan Silahlı Kuvvetleri bugün ilk defa Türkiye ile arasındaki askeri güç farkını biraz olsun daralttı" ifadelerine yer verdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ FARK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Raporda iki ülkenin deniz kuvvetlerine ait güçlerin karşılaştırıldığı bir grafik yer aldı. Türkiye'nin kırmızıyla, Yunanistan'ın ise mavi renkle gösterildiği grafikte su altı sayısının Türkiye'de 12, Yunanistan'da 11 olduğu görüldü. Türkiye'nin 17 donanma uçağına sahip olduğu ve Yunanistan'da yalnızca 5 adet donanma uçağı bulunduğu paylaşılırken Türkiye'nin 7 drone'u olduğu Yunanistan'ın ise hiç drone sahibi olmadığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DEKİ NÜFUS ARTIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, Yunanistan nüfusunun (2010'da 11 milyon, 2022'de 10 milyon ve 2060'ta 8,5 milyon) devam eden düşüş eğilimi ve yaşlanması, ülke ekonomisi ve gelecekteki savunma yetenekleri için ciddi bir risk oluşturduğu ibaresi de yer aldı. Diğer yandan, Türkiye'deki nüfusun artış gösterdiğine dikkat çekildi.

HELİKOPTER SAYILARI TEK TEK KARŞILAŞTIRILDI

Bir diğer grafikte de iki ülkedeki helikopter sayısı kıyaslanırken Türkiye'nin bu alanda da üstünlüğü kanıtlanmış oldu. Haberde Yunanistan'ın toplam 199 adet helikoptere sahip olduğu belirtilirken Türkiye'de 348 adet helikopterin varlığına dikkat çekildi. Gazete Türkiye'nin F-16 alımında yaşadığı sorunlara vurgu yaparak hava gücü açısında iki ülke arasındaki farkın eskiye oranla azaldığını iddia etti.

"TÜRKİYE'NİN SAYISAL ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"

Türkiye'nin her alanda sayısal üstünlüğünün vurgulandığı haberde, "Orduda, hem insan gücünde hem de ana muharebe tanklarında, zırhlı araçlarda ve diğer araçlarda Türkiye'nin sayısal üstünlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, önceki yıllara kıyasla bu üstünlük önemli şekillerde azalmıştır. Ayrıca silahların güçleri arasındaki fark da Yunanistan için eskiye kıyasla daha pozitif olarak şekillenmiştir." ifadesi yer aldı.