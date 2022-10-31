Yunanistan'ın saldırgan tavrı bitmiyor! Miçotakis, Ankara'nın Libya ile olan anlaşmasını ABD'ye şikayet etti - Son Dakika
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Yunanistan'ın saldırgan tavrı bitmiyor! Miçotakis, Ankara'nın Libya ile olan anlaşmasını ABD'ye şikayet etti

31.10.2022 12:09

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tahrik edici hareketleri ve söylemleri sürüyor. Son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ve Libya'nın aralarında imzaladığı hidrokarbon anlaşmasını şikayet etti. Miçotakis, söz konusu mutabakatı ABD'nin açıkça "yasa dışı" olarak tanımlamasını talep etti.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tahrik edici adımları ve taciz girişimleri devam ederken, Yunan basını Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesini yazdı.

ABD'YE ŞİKAYET ETTİLER

Miçotakis, Türkiye ve Libya'nın imzaladığı hidrokarbon anlaşması için ABD'ye çağrıda bulundu. Yunan başbakan, Blinken'a mutabakatı açıkça "yasa dışı" olarak görmesi gerektiği talebinde bulundu. Ayrıca Miçotakis'in talepleri arasında Trablus'la bir anlaşmaya varma isteği de var.

"YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞMELERİ GEREKİR"

Miçotakis'in "Libya tarafına Yunanistan'ın Libya ile sınır komşusu bir ülke olduğu ve görüşmesi gerekenin Yunanistan olduğunu bilmesi gerekir" dediği kaydedildi. Yunan gazetesi Kathimerini'de yapılan analize göre bölgedeki en önemli oyun noktası Akdeniz. Bu nedenle de ABD'nin yapacağı açıkça bir "olumsuz bakış açısı" çok büyük etkilere neden olacak.

ANLAŞMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşma sonrasında, "Hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde ve yetki alanlarımızda kazan-kazan anlayışıyla Türk ile Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi iş birliğine gitmesini hedefliyor" diyerek mutabakatın önemine dikkat çekmişti.

HİDROKARBON ANLAŞMASI NEDİR?

Bunlarla birlikte Hidrokarbon anlaşması, Türkiye ile Libya arasında yapılan bir enerji anlaşmadır. Bu anlaşma ile Türkiye, Libya'nın da kıta sahanlığını kullanarak petrol ve türevi olan hidrokarbon çıkarmak için uluslararası haklara sahip olacak.

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Son Dakika Dünya Yunanistan'ın saldırgan tavrı bitmiyor! Miçotakis, Ankara'nın Libya ile olan anlaşmasını ABD'ye şikayet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'ın saldırgan tavrı bitmiyor! Miçotakis, Ankara'nın Libya ile olan anlaşmasını ABD'ye şikayet etti - Son Dakika
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