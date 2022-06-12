Yunanistan ipleri iyice geriyor! Türkiye sınırına hendek kazmaya başladılar - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan ipleri iyice geriyor! Türkiye sınırına hendek kazmaya başladılar

12.06.2022 19:02

Türkiye ile Yunanistan arasında sinirler her geçen gün gittikçe gerilirken, Batı Trakya'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yunanistan'ın Türkiye ile sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tanksavar için hendekler kazdığı öğrenildi.

Ege'de adaların silahsızlandırılmasını bozan Yunanistan, günlerdir Türkiye'yi tahrik ediyor. Bu tahrike karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı uyararak, "Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır. Şaka yapmıyorum, sonu felaket olur" dedi.

Yunanistan, Türkiye ile sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyısına hendek kazmaya başladı

MERİÇ NEHRİ KIYISINA HENDEK KAZMAYA BAŞLADILAR

Söz konusu gelişmelerin ardından, Yunanistan ordusu Batı Trakya'da sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tanksavar hendekleri kazmaya başladı.

KARAYOLUNDAN RAHATLIKLA GÖZLEMLENEBİLİYOR

Bölgede onlarca askeri kamyon ve iş makineleri çalışmalarına aralıksız devam ederken, bu hareketlilik Dedeağaç (Evros) ili ile Kumçiftliği köyleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolundan rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

Yunanistan, Türkiye ile sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyısına hendek kazmaya başladı

UZUNLUĞU 135, GENİŞLİĞİ İSE 32 METRE

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından inşa edilen tanksavar hendeğin kara sınırı boyunca, uzunluğunun 135 kilometre genişliğinin ise 32 metre ve derinliğinin ise 7 metre olduğu belirtildi. Ayrıca Yunanistan'ın bu askeri hareketlilikle olası bir sıcak çatışmada Türkiye tarafından Kara Kuvvetlerinin Yunanistan tarafına geçmesinin engellenmesi hedeflendiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yunan vekilden Miçotakis'e 'Türkiye' uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar Yunan vekilden Miçotakis'e 'Türkiye' uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar Yunan provokasyonu hız kesmiyor! 23 adadan 22'sini silahlandırdılar Yunan provokasyonu hız kesmiyor! 23 adadan 22'sini silahlandırdılar

Batı Trakya, Meriç Nehri, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan ipleri iyice geriyor! Türkiye sınırına hendek kazmaya başladılar - Son Dakika


Son Dakika
19:07 Ankara'da selde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 19:17:35. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan ipleri iyice geriyor! Türkiye sınırına hendek kazmaya başladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement