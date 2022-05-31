Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik duvarı üç misline çıkarmakta kararlı - Son Dakika
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BBC

Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik duvarı üç misline çıkarmakta kararlı

31.05.2022 14:59
Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik duvarı üç misline çıkarmakta kararlı

Yunanistan, Türkiye'yle arasındaki Meriç Nehri'nin kara sınırında inşa ettiği 40 kilometrelik çelik çiti 120 kilometreye uzatmaya karar verdi.

Yunanistan, Türkiye'yle arasındaki Meriç Nehri'nin kara sınırında inşa ettiği 40 kilometrelik çelik çiti 120 kilometreye uzatmaya karar verdi.

80 kilometrelik ve 5 metre yüksekliğindeki ek çelik çit inşaatına başlayan Yunanistan "kaçak sığınmacıların Avrupa'ya geçişini önlemek için alınan ek önlemler" gerekçesiyle üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden (AB) mali destek sağlamasını talep etti.

AB ise "bu amaçla böyle bir mali destek verilmesini öngören herhangi bir mevzuatın bulunmadığı" yanıtını veriyor.

AB, Yunanistan dahil 12 üyesinin aynı amaçla talep ettiği mali destekleri, birliğin "göçmenlere ayırdığı mali destek projelerini daraltacağı" gerekçesiyle şimdiye kadar geri çevirmişti.

Yunanistan hükümeti ise 40 kilometrelik çitin 120 kilometreye uzatılmasında kararlı.

Göçmenlerden Sorumlu Bakan Notis Mitarakis, uzatılacak çelik çitin inşasının maliyeti konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Ancak bu meblağın 200 milyon euro'dan fazla olacağı sanılıyor.

Göçmen geçişleri

Yunanistan sınırda öngördüğü bu yeni önlemleri Türkiye'den gelebilecek olası "göçmen geçiş teşebbüslerine karşı" almak istediğini öne sürüyor.

Türkiye'nin AB ve Yunanistan'a baskı yapmak amacıyla göçmenleri "siyaseten kullanmasından" şikayetçi olan Atina, buna örnek olarak da Şubat 2020'de Türkiye'nin "göçmenleri sınır kapıları açıldığı bahanesiyle Meriç Nehri sınırına sürmesini" gösteriyor.

Türk-Yunan ilişkilerindeki tansiyonun birçok alanda yeniden arttığı gözlenen son dönemde 2020'dekinden daha büyük bir göçmen akını krizi yaşanacağı endişesini paylaşan hükümet çevreleri, "Deniz sınırlarında olduğu gibi kara sınırlarımızda da her türlü önlemi almaya çalışıyoruz" diyor.

Türkiye ise Yunanistan'ın bu iddialarını asılsız buluyor ve Suriye'deki iç savaştan kaçan dört milyondan fazla göçmeni kendi topraklarında barındırmasının "adil olmadığından" şikayet ediyor.

Bu arada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD kongresinde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin adını vermeden Ankara'ya yönelik dile getirdiği şikayetler, Türkiye'de tepki uyandırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim için artık Mitsotakis diye birisi yok" açıklamasını yaparken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu yılın Ekim ayında iki ülke arasında liderler düzeyinde Selanik'te düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli İşbrliği Konseyi çalışmasına Türkiye'nin katılmayacağını belirtmişti.

Çavuşoğlu iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirmeyi öngören bu mekanizmanın "Cumhurbaşkanının talimatıyla tek taraflı olarak kaldırıldığını" vurgulamıştı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik duvarı üç misline çıkarmakta kararlı - Son Dakika

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