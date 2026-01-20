Modern Avrupa Monarşilerinin Tanığı: Prenses İrini Kimdir?

Yunanistan ve Danimarka prensesi İrini, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından 15 Ocak 2026'da Madrid'de 83 yaşında yaşamını yitirdi. Zarzuela Sarayı'nda hayatını kaybeden İrini'nin vefatı, Avrupa kraliyet çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

Prenses İrini, 11 Mayıs 1942'de Güney Afrika'da Cape Town'da doğdu; ailesi II. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali nedeniyle sürgündeydi. 1946'da Yunanistan'a dönen hanedan, monarşiyi yeniden tesis etti. Babası Kral Paul, annesi Kraliçe Frederika olan İrini, kraliyet ailesinin en genç çocuklarından biriydi.

İrini, hayatı boyunca monarşinin politik mücadelelerine arka plandan destek vererek doğrudan katılmadı. 1960'larda klasik müzik alanında yetenekli bir piyanist olarak profesyonel olarak sahneye çıktı. Ancak asıl ilgisini insani yardım, kültür ve eğitim alanlarına verdi; genç yaşlardan itibaren arkeoloji, dinler tarihi ve felsefe üzerine çalıştı.

Monarşinin 1967 darbesiyle kaldırılması ve 1973'te tamamen sonlandırılması sonrası İrini, Yunanistan'ı terk ederek uzun yıllar yurt dışında yaşadı. İngiltere, Hindistan ve İspanya'da dönem dönem yaşayan prenses, özellikle Hindistan'da geçirdiği yıllarda doğu felsefeleri ve manevi araştırmalar ile ilgilendi

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİYLE BAĞI NEYDİ?

Yunanistan'ın eski Prensesi İrini'nin İngiliz Kraliyet Ailesi ile bağı, doğrudan taht ilişkisine değil, Avrupa monarşilerini birbirine bağlayan hanedan akrabalıklarına dayanıyordu. İrini, Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailelerinin mensubu olduğu Glücksburg Hanedanı'nın bir üyesiydi; bu hanedan aynı zamanda İngiliz Kraliyet Ailesi ile de soy bağı bulunan Avrupa kökenli bir kraliyet kolu olarak biliniyor. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip de Yunan ve Danimarka kökenliydi ve bu durum İrini'yi İngiliz kraliyet ailesiyle uzak kuzenlik düzeyinde akraba yapıyordu. Bu bağ, siyasi bir yetkiden çok, Avrupa kraliyet tarihinin iç içe geçmiş hanedan yapısını simgeleyen sembolik bir ilişki olarak değerlendiriliyor.

KARDEŞİ SOFIA, İSPANYA KRALİYET AİLESİNİN ÖNEMLİ BİR FİGÜRÜYDÜ

İrini'nin kardeşi Kraliçe Sofía, İspanya Kralı Juan Carlos'un eşi olarak İspanya kraliyet ailesinin önemli bir figürüydü; bu bağla İrini de İspanyol kraliyet yaşamının içinde uzun yıllar yer aldı. Kendisinin İspanyol vatandaşlığını 2018'de aldığı ve uzun yıllar Zarzuela Sarayı'nda yaşadığı biliniyor.

Kişisel yaşamında evlenmeyen ve çocuk sahibi olmayan prenses, bütün varlığını insani yardım, kültür ve hayvan hakları faaliyetlerine adadı. Özellikle hayvanlara yönelik çalışmaları ve modern dünyanın küresel meselelerine duyarlı tavrı ile tanındı.

İrini'nin ölümü, Avrupa monarşilerinin entegrasyonunu ve kültürel ortak mirasını simgeleyen bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriliyor; cenazesi 19 Ocak 2026'da Atina'da Metropolitan Katedrali'nde düzenlenen törenle gömüldü.