Zelenski, Almanya'dan Askeri Destek İstedi - Son Dakika
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Dünya

Zelenski, Almanya'dan Askeri Destek İstedi

28.05.2025 17:16
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Zelenski, Almanya'da Rus saldırılarına karşı askeri destek talep etti, uzun menzilli silahlar vurgulandı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın artan saldırılarına karşı ülkesinin daha güçlü askeri desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmek üzere Berlin'e resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Berlin'deki temasları sürüyor.

Başbakan Merz'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi, Başbakanlık binasında resmi törenle karşılaması ve ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Zelenski, özellikle uzun menzilli silah sistemleri konusundaki acil ihtiyaca dikkat çekti. Almanya'nın bu tür sistemlerin sevkiyatına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmamasını "stratejik belirsizlik" olarak nitelendiren Ukrayna lideri, "Bu desteğin, caydırıcılığı artırmak adına son derece kritik olduğunu" ifade etti.

Ukrayna'nın, 30 günlük koşulsuz ateşkese hazır olduğunu da bildiren Zelenski, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü bir zirve yapılması teklifini yineledi. Zelenski, barışa açık olduklarını ancak bunun karşılıklı bir irade gerektirdiğini vurguladı.

Almanya'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya sağladığı yardımların altını çizen Zelenski, Almanya'nın, Avrupa'da Kiev'e en fazla destek veren ülkelerden biri olduğunu belirtti. Zelenski, Almanya'nın savunma bütçesini artırma ve Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu kurma hedefini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Putin'in, barış çağrılarını "zayıflık" olarak gördüğünü belirterek, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Zelenski, "Askeri alandaki her yeni destek, yalnızca cephedeki direnci değil, aynı zamanda diplomatik çözüm şansını da artırıyor" dedi.

Görüşme, iki lider arasında ilk yüz yüze temas olma özelliği taşırken, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin sürdürülmesi açısından da kritik önem taşıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Zelenski, Almanya'dan Askeri Destek İstedi - Son Dakika

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