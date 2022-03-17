Zelenski, Rusya ile müzakerelerde önceliklerini açıkladı: Savaşın sona ermesi, toprak bütünlüğünün sağlanması - Son Dakika

Rusya işgalinin 22. gününde Ukrayna lideri Zelenski yayımladığı video mesajında, yeniden tüm dünyaya ve halkına seslendi. Vladimir Zelenski önceliğin Ukrayna devletinin gerçek korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması." dedi.

"SİLAHINIZI BIRAKIN"

Rus askerlerine de seslenen Zelenski, Ukrayna'daki savaş alanında ölmektense silahlarını bırakmalarını önerdi. Zelenski, "Silahını bırakan her Rus askeri, bir şans elde edecek. Hayatta kalma şansı. Özellikle onlara sesleniyorum. Bu savaşın kazanına atılan askerlere. ve hala kendini koruma içgüdüsü olan diğer Rus askerlerine. Silahlarınızı bırakın. Bu, savaş alanında, bizim topraklarımızda ölmekten iyidir." diye konuştu.

Zelenski

"KALBİM PARÇALANIYOR"

Rus uçaklarının, kuşatılmış Mariupol'daki yüzlerce insanın saklandığı tiyatroya kasıtlı olarak güçlü bir bomba attığını ve bunun sonucunda binanın yıkıldığını vurgulayan Zelenski, "Ölü sayısı henüz bilinmiyor. Rusya'nın halkımıza, Mariupol'umuza, Donetsk bölgemize yaptıklarından dolayı kalbim parçalanıyor. Rusya vatandaşları. Mariupol ablukanızın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad ablukasından farkı nedir?" ifadesini kullandı.

DAHA FAZLA DESTEK İSTEDİ

Uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus ekonomisinin hala Ukrayna'da "savaş makinesini" tutmaya devam ettiğini kaydeden Zelenski, bu nedenle Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyacın olduğunu, dünyanın nihayet Rusya'nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmesi ve en önemlisi, Ukrayna'nın daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Avrupa ülkelerine sığınan Ukrayna vatandaşlarının desteklenmesi konusunda anlaştığını da dile getirdi.

Zelenski, ayrıca gün boyunca Ukrayna'nın dostları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü, bu görüşmelerde ülkede barış için yeni adımlar üzerinde mutabık kaldıklarını ve onlara destekleri için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.